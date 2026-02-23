Атака на енергетику Одещини 23 лютого: що відомо

Пошкоджений об'єкт ДТЕК. Фото ілюстративне: ДТЕК

Одещина щоночі переживає енергетичний терор. У ніч на 23 лютого ворог повторно вдарив по об’єкту генерації світла. Це вже четвертий обстріл цієї підстанції з початку повномасштабної війни. Пошкодження серйозні, тож на відновлення потрібен час.

Про це повідомили в ДТЕК, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Удар по підстанції

Окупанти вчергове атакували підстанцію на Одещині. Це вже 4 обстріл цього об'єкту з початку війни. Після дозволу від рятувальників і військових аварійні бригади одразу стали до роботи. Енергетики оглядають обладнання, розбирають завали та поступово переходять до ремонту, аби повернути підстанцію до працездатного стану.

За останні три доби внаслідок ворожих обстрілів значних уражень зазнали вже три підстанції області. Попри постійні атаки, фахівці продовжують боротьбу за стабільне електропостачання.

Ситуація у Чорноморську

Мер Чорноморськ Василь Гуляєв повідомив, що ніч у громаді була важкою. Критична інфраструктура працює на генераторах, а подача води здійснюється за графіком. У місті діють Пункти Незламності:

проспект Миру, 33 (міська рада);

вулиця Віталія Шума, 4 (лікарня);

вулиця Віталія Шума, 66 (ДСНС).

Також працюють екстрені служби: аварійна служба КП "МУЖКГ" — 0 (4868) 6 53 35, муніципальна варта — +380 (4868) 6 53 46. Якщо електропостачання найближчим часом не відновлять, у громаді розгорнуть додаткові Пункти Незламності. Мешканців просять зберігати спокій і стежити за офіційними повідомленнями.

Ситуація зі світлом в Одесі

Стан енергосистеми в Одесі залишається складним. Через пошкодження критичної інфраструктури в місті й надалі застосовуються аварійні відключення. Найбільше труднощів зафіксовано у Київському районі: фахівці пояснюють, що оперативне заживлення житлових будинків та стратегічних об’єктів через резервні підстанції наразі неможливе, оскільки ці вузли також зазнали значних руйнувань внаслідок обстрілів. Там, де технічні параметри мережі дозволяють стабільну роботу, електропостачання вже відновлено. Для забезпечення життєдіяльності найважливіших об’єктів інфраструктури задіяні потужні генератори. Ремонтні роботи тривають безперервно.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у ніч на 21 лютого енергетична інфраструктура Одеси знову опинилася під ударом РФ. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав об’єкт компанії "ДТЕК Одеські електромережі". За офіційною інформацією енергетиків, зафіксовано значні пошкодження обладнання, а окремі конструкції об'єкта було повністю зруйновано.

Також ми писали, що в Одесі перебої з водопостачанням. У частині Пересипського району припинили подачу води. Відключення триватиме з 09:20 до 23:30. Роботи пов’язані з ремонтом об’єктів водопроводу.