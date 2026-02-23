Коворкинги и кафе с генераторами в Одессе: где работать без света

Мужчина за ноутбуком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Перебои с электроснабжением в Одессе больше не мешают работе, так как город быстро превратился в сеть автономных локаций. Местные предприниматели приобрели мощные генераторы и терминалы Starlink, чтобы рабочие процессы не останавливались ни на минуту. Теперь даже в самые темные вечера в каждом районе города можно легко найти свободную розетку и стабильный интернет.

Новини.LIVE собрали проверенные места, где работа "кипит", несмотря на любые графики.

Коворкинги в Одессе

Если вам нужно тихое пространство, где никто не заденет ваш ноутбук локтем, коворкинги — лучший выбор. В Одессе такие хабы как Cooffice, Poverh или CLUSTER стали настоящими штабами для работы. Здесь за фиксированную плату вы получаете не только гарантированный свет, но и бесперебойный интернет. Большинство таких мест имеют собственные укрытия, что позволяет не прерывать важный "колл" во время тревоги. Стоимость в день стартует от 400 гривен. Абонемент на месяц, который стоит около от 3 500 гривен. Работать можно с понедельника по пятницу, ориентировочно с 09:00 до 21:00.

Кофейни с генераторами

Для тех, кто любит работать под фоновый шум кофемашины, одесские заведения стали настоящим спасением. Многие кофейни в городе выставили на двери заветную табличку "Мы с генератором". Здесь действует негласное правило: купил чашку кофе и десерт — имеешь право на работу в заведении. Однако стоит помнить об этике. В пиковые часы кафе просят не занимать столики с ноутбуками слишком долго, чтобы дать возможность другим подзарядиться.

Пункты несокрушимости

Не стоит забывать о современных библиотеках нового формата. Это едва ли не единственные места, где можно работать абсолютно бесплатно, имея доступ к сети и свету. Также город поддерживает сеть Пунктов несокрушимости, где всегда можно зарядить телефон и отправить срочные письма. Хотя там может быть шумно, для коротких задач это идеальный вариант.

