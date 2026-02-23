Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Где в Одессе разрешают поработать в блекаут — подборка локаций

Где в Одессе разрешают поработать в блекаут — подборка локаций

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 12:09
Коворкинги и кафе с генераторами в Одессе: где работать без света
Мужчина за ноутбуком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Перебои с электроснабжением в Одессе больше не мешают работе, так как город быстро превратился в сеть автономных локаций. Местные предприниматели приобрели мощные генераторы и терминалы Starlink, чтобы рабочие процессы не останавливались ни на минуту. Теперь даже в самые темные вечера в каждом районе города можно легко найти свободную розетку и стабильный интернет.

Новини.LIVE собрали проверенные места, где работа "кипит", несмотря на любые графики.

Реклама
Читайте также:

Коворкинги в Одессе

Если вам нужно тихое пространство, где никто не заденет ваш ноутбук локтем, коворкинги — лучший выбор. В Одессе такие хабы как Cooffice, Poverh или CLUSTER стали настоящими штабами для работы. Здесь за фиксированную плату вы получаете не только гарантированный свет, но и бесперебойный интернет. Большинство таких мест имеют собственные укрытия, что позволяет не прерывать важный "колл" во время тревоги. Стоимость в день стартует от 400 гривен. Абонемент на месяц, который стоит около от 3 500 гривен. Работать можно с понедельника по пятницу, ориентировочно с 09:00 до 21:00.

Робота під час блекаутів
Девушка посетила коворкинг. Фото иллюстративное: CLUSTER

Кофейни с генераторами

Для тех, кто любит работать под фоновый шум кофемашины, одесские заведения стали настоящим спасением. Многие кофейни в городе выставили на двери заветную табличку "Мы с генератором". Здесь действует негласное правило: купил чашку кофе и десерт — имеешь право на работу в заведении. Однако стоит помнить об этике. В пиковые часы кафе просят не занимать столики с ноутбуками слишком долго, чтобы дать возможность другим подзарядиться.

Робота під час блекаутів
Парень с ноутбуком в кафе. Freepik

Пункты несокрушимости

Не стоит забывать о современных библиотеках нового формата. Это едва ли не единственные места, где можно работать абсолютно бесплатно, имея доступ к сети и свету. Также город поддерживает сеть Пунктов несокрушимости, где всегда можно зарядить телефон и отправить срочные письма. Хотя там может быть шумно, для коротких задач это идеальный вариант.

Напомним, мы сообщали о том, сколько молодые работники могут получить во время больничного на первой работе. На размер выплат влияет общий страховой стаж. Но есть льготные категории, на которые это правило не распространяется. Независимо от стажа право на пособие в размере 100% средней заработной платы имеют несколько категорий граждан.

Также мы писали о том, что начало стажировки или первое собеседование может показаться пугающим, но правильная подготовка существенно повышает шансы на успех. Стажировка — это возможность показать свою заинтересованность и получить практические навыки, которые пригодятся в будущей профессии.

Одесса работа Одесская область Новости Одессы генераторы свет Пункт Незламности
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации