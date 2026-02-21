Видео
Поиск работы — что нужно знать молодым одесситам про собеседование

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 15:03
Как одесситам подготовиться к стажировке и первому собеседованию
Девушка стоит возле цветочного магазина. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Первые стажировки и собеседования в Одессе могут стать важным шагом к карьере, но они требуют тщательной подготовки. Молодые люди, которые готовятся к этим этапам, часто не знают, с чего начать и на что обращать внимание.

Новини.LIVE собрали проверенные советы, чтобы подготовиться и произвести хорошее впечатление на работодателя.

Стажировка и собеседование

Начало стажировки или первое собеседование может показаться пугающим, но правильная подготовка существенно повышает шансы на успех. Стажировка — это не просто короткий опыт, а возможность показать свою заинтересованность и получить практические навыки, которые пригодятся в будущей профессии. Во время стажировки важно быть открытым к новым знаниям, задавать вопросы и пытаться решать задачи самостоятельно, чтобы работодатель видел ваш прогресс и мотивацию.

Дівчина працює в кафе
Девушка улыбается на работе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Для собеседования нужно заранее ознакомиться с компанией и вакансией. Это поможет вам ответить на вопрос о том, почему вы хотите работать именно здесь. Изучите сайт компании, узнайте о ее продуктах или услугах, миссии и ценностях. Такая осведомленность показывает вашу серьезность и подготовку к встрече.

Одни из самых распространенных вопросов на собеседовании — это "расскажите о себе" и "какие ваши сильные стороны". Чтобы не теряться во время встречи, подготовьте ответы заранее и потренируйтесь проговаривать их вслух.

Внешний вид и пунктуальность

Также стоит продумать свой внешний вид и пунктуальность. Даже если компания имеет непринужденный стиль одежды, на первое собеседование лучше подобрать чистую и опрятную одежду. Приходите на встречу чуть раньше, чтобы иметь время найти кабинет и успокоить нервы перед разговором.

Жінка йде вулицею
Девушка спешит на работу. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во время собеседования важно быть внимательным, слушать вопросы до конца и отвечать четко и спокойно. Если какая-то часть описания вакансии или условия труда непонятна, не бойтесь уточнить детали. Эти вопросы говорят о вашей заинтересованности и ответственном подходе. После завершения собеседования не забывайте поблагодарить людей, которые с вами общались.

Что еще стоит знать о работе в Одессе

Напомним, одесской молодежи лучше всего выбирать подработку с гибким графиком — частичную занятость или удаленные задания, чтобы не вредить учебе. Важно уметь договариваться с преподавателями, планировать отдых и не жертвовать сном и питанием, чтобы избежать выгорания. Дополнительно помогают онлайн-форматы обучения, которые позволяют проходить материал в удобное время.

Также мы писали, что в Одессе мошеннические вакансии часто появляются на популярных сайтах и в соцсетях, обещая высокий доход без опыта и быстрое трудоустройство. Один из главных сигналов опасности — требование заплатить деньги вперед за якобы обучение, форму или "доступ к работе". Еще распространенная схема — бесплатная стажировка, после которой человеку заплатят за выполненную работу. Также рискованными являются объявления без данных о компании и предложения "легкого заработка онлайн".

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
