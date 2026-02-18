Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Афера вместо работы — как одесской молодёжи не попасться на мошенников

Афера вместо работы — как одесской молодёжи не попасться на мошенников

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 18:43
Фейковые вакансии в Одессе: как распознать мошенничество
Парень на работе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе все чаще появляются объявления о работе, которые на деле оказываются обманом. Особенно уязвимы студенты и те, кто только начинает карьеру — мошенники заманивают обещаниями быстрого заработка и "идеальных условий". Итогом могут стать потерянные недели, нервы и даже деньги.

Новини.LIVE рассказывает о самых распространенных схемах аферы с вакансиями.

Реклама
Читайте также:

Мошеннические вакансии

Мошеннические вакансии в Одессе чаще всего появляются на популярных площадках и в социальных сетях. Работодатели обещают высокую зарплату без опыта, гибкий график и быстрое трудоустройство. Именно такие предложения чаще всего оказываются ловушкой.

Один из самых распространенных сигналов - требование заплатить деньги наперед. Это могут называть "страховым взносом", оплатой за форму, обучение или доступ к вакансии. На самом деле после перевода работодатель исчезает. Подобные случаи регулярно описывают пользователи на сайтах поиска работы, в частности Work.ua.

Дівчина сидить за столом
Девушка что-то записывает в блокнот. Фото иллюстративное: freepik

Еще одна схема - бесплатная стажировка. Человеку предлагают поработать несколько дней "на пробу", а потом сообщают, что он не подходит. В результате работодатель получает рабочую силу без оплаты. Часто такие вакансии встречаются в сфере продаж или обслуживания.

Также стоит насторожиться, если в объявлении нет четкой информации о компании. Отсутствие названия, адреса или контактов - один из главных сигналов риска. Проверить работодателя можно через открытые реестры или поиск в Google.

Еще один опасный вариант - предложения "легкого заработка онлайн". Это могут быть задания с переводами денег или работа с карточками. Часто это связано с мошенническими схемами, где человек становится посредником и может получить проблемы с законом.

Как распознать фейковые вакансии

Специалисты советуют не спешить и проверять каждую вакансию. Важно читать отзывы, не передавать свои документы посторонним лицам и не соглашаться на сомнительные условия. Если работодатель давит и требует быстрого решения - это еще один сигнал опасности.

Афери з вакансіями в Одесі — як молоді не втратити гроші і час - фото 2
Люди жмут руки. Фото иллюстративное: pexels

Безопаснее искать работу через проверенные платформы, такие как Jooble или Rabota.ua. Но даже там стоит внимательно читать описание вакансии и не игнорировать подозрительные детали.

Напомним, проблема невыплаты денег на "серых" работах в Одессе остается довольно распространенной, особенно в сфере обслуживания и строительства. Молодежь часто соглашается работать без официального оформления, чтобы быстрее найти подработку. Из-за этого многие думают, что в случае конфликта с работодателем деньги уже не вернуть. Однако украинское законодательство все чаще становится на сторону работника даже без подписанных документов.

Также мы писали, что в Одессе также все чаще появляются мошеннические объявления об аренде жилья. Люди могут потерять деньги еще до заселения, даже не увидев квартиру вживую. Злоумышленники используют привлекательные цены и давят на быстрое решение. Риск особенно возрастает в сезон, когда спрос на жилье резко увеличивается.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась

Одесса работа афера мошенничество Новости Одессы вакансии
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации