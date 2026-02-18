Фейковые вакансии в Одессе: как распознать мошенничество

Парень на работе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе все чаще появляются объявления о работе, которые на деле оказываются обманом. Особенно уязвимы студенты и те, кто только начинает карьеру — мошенники заманивают обещаниями быстрого заработка и "идеальных условий". Итогом могут стать потерянные недели, нервы и даже деньги.

Новини.LIVE рассказывает о самых распространенных схемах аферы с вакансиями.

Мошеннические вакансии

Мошеннические вакансии в Одессе чаще всего появляются на популярных площадках и в социальных сетях. Работодатели обещают высокую зарплату без опыта, гибкий график и быстрое трудоустройство. Именно такие предложения чаще всего оказываются ловушкой.

Один из самых распространенных сигналов - требование заплатить деньги наперед. Это могут называть "страховым взносом", оплатой за форму, обучение или доступ к вакансии. На самом деле после перевода работодатель исчезает. Подобные случаи регулярно описывают пользователи на сайтах поиска работы, в частности Work.ua.

Девушка что-то записывает в блокнот. Фото иллюстративное: freepik

Еще одна схема - бесплатная стажировка. Человеку предлагают поработать несколько дней "на пробу", а потом сообщают, что он не подходит. В результате работодатель получает рабочую силу без оплаты. Часто такие вакансии встречаются в сфере продаж или обслуживания.

Также стоит насторожиться, если в объявлении нет четкой информации о компании. Отсутствие названия, адреса или контактов - один из главных сигналов риска. Проверить работодателя можно через открытые реестры или поиск в Google.

Еще один опасный вариант - предложения "легкого заработка онлайн". Это могут быть задания с переводами денег или работа с карточками. Часто это связано с мошенническими схемами, где человек становится посредником и может получить проблемы с законом.

Как распознать фейковые вакансии

Специалисты советуют не спешить и проверять каждую вакансию. Важно читать отзывы, не передавать свои документы посторонним лицам и не соглашаться на сомнительные условия. Если работодатель давит и требует быстрого решения - это еще один сигнал опасности.

Люди жмут руки. Фото иллюстративное: pexels

Безопаснее искать работу через проверенные платформы, такие как Jooble или Rabota.ua. Но даже там стоит внимательно читать описание вакансии и не игнорировать подозрительные детали.

Напомним, проблема невыплаты денег на "серых" работах в Одессе остается довольно распространенной, особенно в сфере обслуживания и строительства. Молодежь часто соглашается работать без официального оформления, чтобы быстрее найти подработку. Из-за этого многие думают, что в случае конфликта с работодателем деньги уже не вернуть. Однако украинское законодательство все чаще становится на сторону работника даже без подписанных документов.

Также мы писали, что в Одессе также все чаще появляются мошеннические объявления об аренде жилья. Люди могут потерять деньги еще до заселения, даже не увидев квартиру вживую. Злоумышленники используют привлекательные цены и давят на быстрое решение. Риск особенно возрастает в сезон, когда спрос на жилье резко увеличивается.

