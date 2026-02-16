Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Мошенничество с арендой в Одессе — как работают аферы

Мошенничество с арендой в Одессе — как работают аферы

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 15:42
Аферы с арендой в Одессе: как не потерять деньги
Парень держит ключи от жилья. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе все чаще появляются мошеннические объявления об аренде жилья. Люди теряют деньги еще до заселения, даже не увидев квартиру. Риск особенно высок в сезон, когда спрос растет.

Новини.LIVE разбирает, как работают самые распространенные схемы и как не стать жертвой.

Реклама
Читайте также:

Афера с арендой в Одессе

Мошенничество с арендой в Одессе начинается с привлекательного объявления. Квартира выглядит современной, цена ниже средней по городу, а описание убеждает действовать быстро. Такие варианты часто публикуют на популярных площадках, в частности на OLX или сайтах недвижимости.

Шахрайство з орендою в Одесі
Парень с девушкой завтракают в квартире. Фото иллюстративное: freepik

Самая распространенная схема — это предоплата без просмотра жилья. Человеку сообщают, что квартира уже почти сдана, и для бронирования нужно внести задаток. Сумма обычно небольшая, чтобы не вызвать подозрения. После перевода денег владелец исчезает и перестает отвечать, а объявление удаляют. Нередко такие квартиры вообще не существуют или их фото взяты с других сайтов.

Еще один способ обмана связан с поддельными документами. Мошенники присылают фото паспорта или документов на жилье, чтобы вызвать доверие. На самом деле эти данные могут быть украдены или смонтированы. Проверить их сложно, поэтому полагаться только на такие подтверждения опасно.

Чоловік підписує договір
Мужчина подписывает документы. Фото иллюстративное: freepik

Также есть афера с так называемыми информационными агентствами. Человеку предлагают оплатить доступ к базе квартир. После этого он получает контакты, которые не соответствуют или уже давно не актуальны. В итоге деньги потрачены, а жилье так и не найдено.

Существует и риск изменения условий при заключении сделки. Во время просмотра называют одну цену, но перед подписанием договора появляются дополнительные платежи. Это может быть комиссия, страховой взнос или повышенная арендная плата. В таких ситуациях люди часто соглашаются, чтобы не потерять выбранный вариант.

Как избежать мошенничества на аренде

Чтобы избежать мошенничества, стоит придерживаться простых правил. Во-первых, не переводить деньги до личного просмотра жилья. Во-вторых, проверять документы владельца и право собственности на квартиру. В-третьих, не спешить с решением, даже если вас подгоняют.

Также полезно проверить рыночную стоимость жилья. Например, на DOM.RIA можно посмотреть средние цены и понять, не слишком ли выгодное предложение. Если цена существенно ниже других вариантов, это повод насторожиться.

Жінка з дитиною в квартирі
Женщина с ребенком прыгают на диване. Фото иллюстративное: freepik

Специалисты советуют заключать письменный договор и фиксировать все платежи. Это дает хотя бы минимальную защиту в случае проблем. Также стоит общаться только через проверенные платформы и не передавать свои документы незнакомым людям.

Напомним, в Одессе стремительно дорожает жилье на вторичном рынке, несмотря на войну и сдержанный спрос. За полгода цены выросли почти на 10%.

Также мы собрали простые и практичные советы, которые помогут избежать ошибок и найти человека, с которым действительно комфортно жить. Основная — это еще до поиска стоит честно ответить себе на несколько вопросов: комфортно ли вам делить кухню, как относитесь к гостям, животным, громкой музыке и курению.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Одесса афера мошенничество аренда Новости Одессы квартира
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации