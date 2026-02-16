Аферы с арендой в Одессе: как не потерять деньги

Парень держит ключи от жилья. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе все чаще появляются мошеннические объявления об аренде жилья. Люди теряют деньги еще до заселения, даже не увидев квартиру. Риск особенно высок в сезон, когда спрос растет.

Новини.LIVE разбирает, как работают самые распространенные схемы и как не стать жертвой.

Реклама

Читайте также:

Афера с арендой в Одессе

Мошенничество с арендой в Одессе начинается с привлекательного объявления. Квартира выглядит современной, цена ниже средней по городу, а описание убеждает действовать быстро. Такие варианты часто публикуют на популярных площадках, в частности на OLX или сайтах недвижимости.

Парень с девушкой завтракают в квартире. Фото иллюстративное: freepik

Самая распространенная схема — это предоплата без просмотра жилья. Человеку сообщают, что квартира уже почти сдана, и для бронирования нужно внести задаток. Сумма обычно небольшая, чтобы не вызвать подозрения. После перевода денег владелец исчезает и перестает отвечать, а объявление удаляют. Нередко такие квартиры вообще не существуют или их фото взяты с других сайтов.

Еще один способ обмана связан с поддельными документами. Мошенники присылают фото паспорта или документов на жилье, чтобы вызвать доверие. На самом деле эти данные могут быть украдены или смонтированы. Проверить их сложно, поэтому полагаться только на такие подтверждения опасно.

Мужчина подписывает документы. Фото иллюстративное: freepik

Также есть афера с так называемыми информационными агентствами. Человеку предлагают оплатить доступ к базе квартир. После этого он получает контакты, которые не соответствуют или уже давно не актуальны. В итоге деньги потрачены, а жилье так и не найдено.

Существует и риск изменения условий при заключении сделки. Во время просмотра называют одну цену, но перед подписанием договора появляются дополнительные платежи. Это может быть комиссия, страховой взнос или повышенная арендная плата. В таких ситуациях люди часто соглашаются, чтобы не потерять выбранный вариант.

Как избежать мошенничества на аренде

Чтобы избежать мошенничества, стоит придерживаться простых правил. Во-первых, не переводить деньги до личного просмотра жилья. Во-вторых, проверять документы владельца и право собственности на квартиру. В-третьих, не спешить с решением, даже если вас подгоняют.

Также полезно проверить рыночную стоимость жилья. Например, на DOM.RIA можно посмотреть средние цены и понять, не слишком ли выгодное предложение. Если цена существенно ниже других вариантов, это повод насторожиться.

Женщина с ребенком прыгают на диване. Фото иллюстративное: freepik

Специалисты советуют заключать письменный договор и фиксировать все платежи. Это дает хотя бы минимальную защиту в случае проблем. Также стоит общаться только через проверенные платформы и не передавать свои документы незнакомым людям.

Напомним, в Одессе стремительно дорожает жилье на вторичном рынке, несмотря на войну и сдержанный спрос. За полгода цены выросли почти на 10%.

Также мы собрали простые и практичные советы, которые помогут избежать ошибок и найти человека, с которым действительно комфортно жить. Основная — это еще до поиска стоит честно ответить себе на несколько вопросов: комфортно ли вам делить кухню, как относитесь к гостям, животным, громкой музыке и курению.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась