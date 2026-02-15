Видео
Цены растут — сколько теперь стоят квартиры в Одессе

Цены растут — сколько теперь стоят квартиры в Одессе

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 14:45
Цены на квартиры в Одессе выросли - вторичный рынок
Семья завтракает в квартире. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе дорожает жилье на вторичном рынке, несмотря на войну и сдержанный спрос. За полгода цены выросли почти на 10%, а за год еще больше.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на агентство недвижимости ЛУН.

Читайте также:
Ціни ростуть — скільки тепер коштують квартири в Одесі - фото 1
Стоимость квартиры в Одессе. Фото: скриншот с ЛУН

Стоимость квартир в Одессе

По их данным, по состоянию на середину февраля 2026 года средняя цена однокомнатной квартиры в Одессе составляет около 47 500 долларов. За последние шесть месяцев она выросла на 9%, а за год — сразу на 26%.

Двухкомнатные квартиры в среднем стоят 67 тысяч долларов. За год их цена поднялась на 18%. Трехкомнатные обойдутся примерно в 87 тысяч долларов, что на 16% больше, чем в прошлом году.

Цены сильно разнятся в зависимости от района. Самые дорогие квартиры традиционно в Приморском районе. Там однокомнатные продают в среднем за 61 тысячу долларов, двухкомнатные — за 85 тысяч, а трехкомнатные — за 130 тысяч.

В Киевском районе цены ниже: около 48 тысяч долларов за однокомнатную, 71 тысяча за двухкомнатную и 83 тысячи за трехкомнатную. В Хаджибейском районе средние цены еще доступнее — 40, 56 и 65 тысяч долларов соответственно. Самое дешевое жилье остается в Пересипском районе: однокомнатные там стоят около 31 тысячи долларов, двухкомнатные — 45 тысяч, трехкомнатные — 54 тысячи долларов.

Сколько времени надо, чтобы купить квартиру

Аналитики также подсчитали, сколько лет нужно работать, чтобы купить квартиру. По состоянию на сейчас — от 6 до 6,8 лет средней зарплаты. За год этот показатель вырос более чем на 13%, что означает — жилье становится менее доступным.

Напомним, в каком районе Одессы выгоднее снимать квартиру для молодежи и какие преимущества.

Также мы подготовили несколько простых шагов, которые помогут одесской молодежи безопасно впервые подписать договор на аренду и получить ключи от заветной квартиры.

Одесса Одесская область жилье Новости Одессы цены квартира
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
