Ціни на квартири в Одесі зросли — вторинний ринок

В Одесі дорожчає житло на вторинному ринку, попри війну та стриманий попит. За пів року ціни зросли майже на 10%, а за рік ще більше.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на агентство нерухомості ЛУН.

Вартість квартир в Одесі

За їхніми даними, станом на середину лютого 2026 року середня ціна однокімнатної квартири в Одесі становить близько 47 500 доларів. За останні шість місяців вона зросла на 9%, а за рік — одразу на 26%.

Двокімнатні квартири в середньому коштують 67 тисяч доларів. За рік їхня ціна піднялася на 18%. Трикімнатні обійдуться приблизно у 87 тисяч доларів, що на 16% більше, ніж торік.

Ціни сильно різняться залежно від району. Найдорожчі квартири традиційно у Приморському районі. Там однокімнатні продають у середньому за 61 тисячу доларів, двокімнатні — за 85 тисяч, а трикімнатні — за 130 тисяч.

У Київському районі ціни нижчі: близько 48 тисяч доларів за однокімнатну, 71 тисяча за двокімнатну і 83 тисячі за трикімнатну. У Хаджибейському районі середні ціни ще доступніші — 40, 56 і 65 тисяч доларів відповідно. Найдешевше житло залишається у Пересипському районі: однокімнатні там коштують близько 31 тисячі доларів, двокімнатні — 45 тисяч, трикімнатні — 54 тисячі доларів.

Скільки часу треба, щоб купити квартиру

Аналітики також підрахували, скільки років потрібно працювати, щоб купити квартиру. Станом на зараз — від 6 до 6,8 років середньої зарплати. За рік цей показник зріс більш ніж на 13%, що означає — житло стає менш доступним.

