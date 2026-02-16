Афери з орендою в Одесі: як не втратити гроші

Хлопець тримає ключі від житла. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі дедалі частіше з’являються шахрайські оголошення про оренду житла. Люди втрачають гроші ще до заселення, навіть не побачивши квартиру. Ризик особливо високий у сезон, коли попит зростає.

Новини.LIVE розбирає, як працюють найпоширеніші схеми і як не стати жертвою.

Афера з орендою в Одесі

Шахрайство з орендою в Одесі починається з привабливого оголошення. Квартира виглядає сучасною, ціна нижча за середню по місту, а опис переконує діяти швидко. Такі варіанти часто публікують на популярних майданчиках, зокрема на OLX або сайтах нерухомості.

Хлопець з дівчиною снідають в квартирі. Фото ілюстративне: freepik

Найпоширеніша схема — це передоплата без перегляду житла. Людині повідомляють, що квартира вже майже здана, і для бронювання потрібно внести завдаток. Сума зазвичай невелика, щоб не викликати підозри. Після переказу грошей власник зникає і перестає відповідати, а оголошення видаляють. Нерідко такі квартири взагалі не існують або їхні фото взяті з інших сайтів.

Ще один спосіб обману пов’язаний із підробленими документами. Шахраї надсилають фото паспорта або документів на житло, щоб викликати довіру. Насправді ці дані можуть бути вкрадені або змонтовані. Перевірити їх складно, тому покладатися лише на такі підтвердження небезпечно.

Чоловік підписує документи. Фото ілюстративне: freepik

Також є афера з так званими інформаційними агентствами. Людині пропонують оплатити доступ до бази квартир. Після цього вона отримує контакти, які не відповідають або вже давно не актуальні. У підсумку гроші витрачені, а житло так і не знайдене.

Існує й ризик зміни умов під час укладання угоди. Під час перегляду називають одну ціну, але перед підписанням договору з’являються додаткові платежі. Це може бути комісія, страховий внесок або підвищена орендна плата. У таких ситуаціях люди часто погоджуються, щоб не втратити обраний варіант.

Як уникнути шахрайства на оренді

Щоб уникнути шахрайства, варто дотримуватися простих правил. По-перше, не переказувати гроші до особистого перегляду житла. По-друге, перевіряти документи власника і право власності на квартиру. По-третє, не поспішати з рішенням, навіть якщо вас підганяють.

Також корисно перевірити ринкову вартість житла. Наприклад, на DOM.RIA можна подивитися середні ціни і зрозуміти, чи не занадто вигідна пропозиція. Якщо ціна суттєво нижча за інші варіанти, це привід насторожитися.

Жінка з дитиную стрибають на дивані. Фото ілюстративне: freepik

Фахівці радять укладати письмовий договір і фіксувати всі платежі. Це дає хоча б мінімальний захист у разі проблем. Також варто спілкуватися тільки через перевірені платформи і не передавати свої документи незнайомим людям.

Нагадаємо, в Одесі стрімко дорожчає житло на вторинному ринку, попри війну та стриманий попит. За пів року ціни зросли майже на 10%.

Також ми зібрали прості й практичні поради, які допоможуть уникнути помилок і знайти людину, з якою справді комфортно жити. Основна — це ще до пошуку варто чесно відповісти собі на кілька питань: чи комфортно вам ділити кухню, як ставитеся до гостей, тварин, гучної музики та куріння.

