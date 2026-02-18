Фейкові вакансії в Одесі: як розпізнати шахрайство

Хлопець на роботі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі зростає кількість шахрайських вакансій, на які найчастіше потрапляють студенти та новачки. Обіцянки легких грошей часто закінчуються втратою часу, а подекуди й коштів.

Новини.LIVE розповідає про найпоширеніші схеми афери з вакансіями.

Шахрайські вакансії

Шахрайські вакансії в Одесі найчастіше з’являються на популярних майданчиках і в соціальних мережах. Роботодавці обіцяють високу зарплату без досвіду, гнучкий графік і швидке працевлаштування. Саме такі пропозиції найчастіше виявляються пасткою.

Один із найпоширеніших сигналів — вимога заплатити гроші наперед. Це можуть називати "страховим внеском", оплатою за форму, навчання або доступ до вакансії. Насправді після переказу роботодавець зникає. Подібні випадки регулярно описують користувачі на сайтах пошуку роботи, зокрема Work.ua.

Дівчина щось записує в блокнот. Фото ілюстративне: freepik

Ще одна схема — безкоштовне стажування. Людині пропонують попрацювати кілька днів "на випробування", а потім повідомляють, що вона не підходить. У результаті роботодавець отримує робочу силу без оплати. Часто такі вакансії зустрічаються у сфері продажів або обслуговування.

Також варто насторожитися, якщо в оголошенні немає чіткої інформації про компанію. Відсутність назви, адреси або контактів — один із головних сигналів ризику. Перевірити роботодавця можна через відкриті реєстри або пошук у Google.

Ще один небезпечний варіант — пропозиції "легкого заробітку онлайн". Це можуть бути завдання з переказами грошей або робота з картками. Часто це пов’язано з шахрайськими схемами, де людина стає посередником і може отримати проблеми з законом.

Як розпізнати фейкові вакансії

Фахівці радять не поспішати і перевіряти кожну вакансію. Важливо читати відгуки, не передавати свої документи стороннім особам і не погоджуватися на сумнівні умови. Якщо роботодавець тисне і вимагає швидкого рішення — це ще один сигнал небезпеки.

Люди жмуть руки. Фото ілюстративне: pexels

Безпечніше шукати роботу через перевірені платформи, такі як Jooble або Rabota.ua. Але навіть там варто уважно читати опис вакансії і не ігнорувати підозрілі деталі.

Нагадаємо, проблема невиплати грошей на "сірих" роботах в Одесі залишається досить поширеною, особливо у сфері обслуговування та будівництва. Молодь часто погоджується працювати без офіційного оформлення, щоб швидше знайти підробіток. Через це багато хто думає, що у разі конфлікту з роботодавцем гроші вже не повернути. Проте українське законодавство все частіше стає на бік працівника навіть без підписаних документів.

Також ми писали, що в Одесі також дедалі частіше з’являються шахрайські оголошення про оренду житла. Люди можуть втратити гроші ще до заселення, навіть не побачивши квартиру наживо. Зловмисники використовують привабливі ціни і тиснуть на швидке рішення. Ризик особливо зростає у сезон, коли попит на житло різко збільшується.

