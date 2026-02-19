Как совмещать учебу и работу в Одессе: советы специалистов

Девушка что-то снимает на телефон. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Все больше студентов в Одессе совмещают учебу и работу, чтобы покрывать расходы и не зависеть от своих родителей. Однако из-за плотного графика легко переутомиться и потерять баланс. Многие сталкиваются с нехваткой времени и сил и выгорания.

Новини.LIVE рассказывает, как организовать жизнь, чтобы не выгореть и успевать больше.

Формат работы

Совмещение учебы и работы для одесситов стало привычной практикой. Расходы на жилье, еду и транспорт заставляют искать подработку еще во время учебы. При этом важно не просто зарабатывать, а сохранять нормальный ритм жизни.

Первый шаг - правильно выбрать формат работы. Лучше всего подходят варианты с гибким графиком. Это может быть работа в сфере обслуживания, удаленные задачи или частичная занятость. Вакансии с гибким графиком можно найти на Work.ua. Там есть отдельные фильтры, которые позволяют подобрать работу под расписание обучения.

Важно учитывать нагрузку. Если работа занимает весь день, учеба начинает страдать. Специалисты советуют начинать с 3-5 смен в неделю и постепенно увеличивать нагрузку, если хватает сил.

Девушки работают. Фото: Новини.LIVE

Умение договариваться

Не менее важно уметь договариваться. Часть преподавателей идет навстречу студентам, которые работают. Иногда можно перенести дедлайн или сдать работу позже. Но для этого нужно предупреждать заранее и объяснять ситуацию.

Отдельное внимание стоит уделить отдыху. Без пауз даже самый лучший график не работает. Постоянная усталость приводит к выгоранию, из-за которого падают и продуктивность, и мотивация. Даже один свободный день в неделю помогает восстановиться.

Питание и сон

Еще один важный аспект — питание и сон. Если экономить на сне или пропускать приемы пищи, организм быстро истощается. В результате снижается концентрация и появляется ощущение постоянной усталости.

Также стоит обратить внимание на онлайн-форматы обучения. Часть материалов можно проходить в удобное время. Например, образовательные платформы вроде Prometheus, позволяют учиться в собственном темпе. Это помогает совмещать различные занятия без стресса.

Пара отдыхает у моря, фото: Новини.LIVE

В Одессе многие студенты комбинируют несколько источников дохода. Это могут быть смены в кафе, подработки онлайн или фриланс. Такой подход дает больше гибкости и позволяет подстраивать график под учебу.

