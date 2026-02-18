Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Где в Одессе поесть вкусно и недорого — десять проверенных мест

Где в Одессе поесть вкусно и недорого — десять проверенных мест

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 15:15
Где дешево поесть в Одессе - рестораны, столовые, кафе
Люди едят в кафе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Студенческий бюджет не всегда позволяет обеды в модных местах общепита, но в Одессе нормальхватает заведений. Чаще всего это простые столовые и небольшие кафе рядом с вузами или в спальных районах, где готовят по-домашнему, сытно и без лишней наценки.

Новини.LIVE собрали проверенные варианты, где реально поесть недорого в Одессе.

Реклама
Читайте также:

Обед за 120-150 грн в центре Одессы

Самый доступный вариант в центре — это форматы самообслуживания. Например, в CityBUFFET можно собрать полноценный обед из нескольких блюд. В меню есть классические позиции, которые хорошо знакомы одесситам.

Например, борщ с мясом стоит около 74 грн, куриный бульон - примерно 62 грн, а солянка — около 99 грн. К этому можно взять гарнир, например, пюре за 55 грн или гречку за 46 грн. Если добавить котлету или курицу, обед выходит в пределах 120-150 грн.

Интерьер в таких заведениях простой, но это компенсируется скоростью и ценами. Именно поэтому здесь часто обедают студенты и офисные работники.

Топ-10 закладів Одеси, де студенти можуть дешево поїсти - фото 1
Стоимость блюд в пределах стоимости. Фото: скриншот CityBUFFET

Еще один вариант — "Пузата Хата". Это сетевое заведение с домашней кухней. Здесь большой выбор блюд и понятные цены. Обед в среднем стоит 100-140 гривен. Это один из самых простых способов поесть недорого в центре города.

Їжа в столовій
Еда в столовой. Фото иллюстративное: "Пузата Хата"

Кафе с домашней кухней

В спальных районах и ближе к учебным заведениям работают небольшие кафе с простой едой. Например, LÖKANTA. Это заведение без пафоса, где делают акцент на домашние блюда. Обычно обед выглядит так: суп за 60-80 грн, гарнир и мясо - еще около 80-100 грн. В итоге полноценный прием пищи обходится примерно в 130-160 грн. Порции здесь большие, а атмосфера больше напоминает домашнюю кухню, чем ресторан.

Топ-10 найдешевших закладів Одеси з цінами - фото 2
Цены на блюда. Фото: скриншот из instagram

Похожий формат имеет "Мама Готовит". Здесь подают знакомые блюда, порции большие, а интерьер простой и понятный. Цены начинаются от 70 гривен, полноценный обед — около 130-160 гривен. Заведение активно ведет страницу где размещает акции и мероприятия.

Бюджетные кафе для студентов

Среди студентов популярны современные небольшие кафе с доступными ценами. Например, Hrechka. Это минималистичное пространство с простым меню. Блюда стоят от 90 гривен, а средний чек составляет 150-180 гривен.

Топ-10 найдешевших закладів Одеси з цінами - фото 3
Меню в кафе. Фото: скриншот из instagram

Еще один вариант — Follow Me Cafe, которое располагается на улице Сергея Шелухина. Здесь делают акцент на завтраках и простых блюдах. Интерьер светлый, атмосфера неформальная, часто работают студенты. Средний чек выходит до 180 гривен. Например, сырники или омлет стоят около 120-150 грн, сэндвич — примерно 100-130 грн. Кофе добавляет еще 40-60 грн к чеку.

Как поесть дешево в известных заведениях

Даже в популярных ресторанах можно найти бюджетные позиции. В "Компоте" или "Kumanets" днем часто действуют бизнес-ланчи. Это готовые обеды, которые дешевле обычного меню.

Обычно в такой обед входит суп, гарнир и мясо. Цена стартует примерно от 150 грн. Вечером эти же блюда могут стоить значительно дороже, поэтому выгоднее приходить именно днем.

Вишукана страва в ресторані
Блюдо в ресторане. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Быстрый перекус в Одессе

Для быстрого перекуса подойдут кофейни, где есть не только кофе, но и еда. Например, "Молоко". Здесь предлагают сэндвичи, завтраки и десерты по доступным ценам. Средний чек — 120-170 гривен. Это вариант для тех, кто хочет быстро перекусить без большого чека. В кафе можно взять сэндвич за 80-120 грн, а десерт — от 70 грн.

Как экономить на еде в Одессе

Чтобы тратить меньше, стоит обращать внимание на несколько вещей. Во-первых, обедать в будние дни, когда действуют специальные меню. Во-вторых, выбирать заведения вне туристических улиц. Там цены ниже, а порции часто больше. Также помогает подписка на соцсети заведений. Именно там публикуют акции и скидки. В некоторых случаях можно сэкономить до 30% от обычной цены.

Напомним, в Одессе можно значительно сэкономить на одежде и бытовых вещах, если знать проверенные места. Многие горожане уже отказались от дорогих магазинов и пользуются альтернативами. Вещи часто покупают значительно дешевле или даже получают бесплатно через обмены или благотворительные инициативы.

Также мы писали, что переезд в Одессу или начало самостоятельной жизни обычно добавляет новых вопросов о жилье, работе и транспорте. В таких ситуациях выручают мобильные приложения, которыми активно пользуются местные. Они помогают быстрее найти нужную информацию и сэкономить средства.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Одесса еда меню Новости Одессы блюда дешево
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации