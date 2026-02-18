Где дешево поесть в Одессе - рестораны, столовые, кафе

Где в Одессе поесть вкусно и недорого — десять проверенных мест
Студенческий бюджет не всегда позволяет обеды в модных местах общепита, но в Одессе нормальхватает заведений. Чаще всего это простые столовые и небольшие кафе рядом с вузами или в спальных районах, где готовят по-домашнему, сытно и без лишней наценки.
Новини.LIVE собрали проверенные варианты, где реально поесть недорого в Одессе.
Обед за 120-150 грн в центре Одессы
Самый доступный вариант в центре — это форматы самообслуживания. Например, в CityBUFFET можно собрать полноценный обед из нескольких блюд. В меню есть классические позиции, которые хорошо знакомы одесситам.
Например, борщ с мясом стоит около 74 грн, куриный бульон - примерно 62 грн, а солянка — около 99 грн. К этому можно взять гарнир, например, пюре за 55 грн или гречку за 46 грн. Если добавить котлету или курицу, обед выходит в пределах 120-150 грн.
Интерьер в таких заведениях простой, но это компенсируется скоростью и ценами. Именно поэтому здесь часто обедают студенты и офисные работники.
Еще один вариант — "Пузата Хата". Это сетевое заведение с домашней кухней. Здесь большой выбор блюд и понятные цены. Обед в среднем стоит 100-140 гривен. Это один из самых простых способов поесть недорого в центре города.
Кафе с домашней кухней
В спальных районах и ближе к учебным заведениям работают небольшие кафе с простой едой. Например, LÖKANTA. Это заведение без пафоса, где делают акцент на домашние блюда. Обычно обед выглядит так: суп за 60-80 грн, гарнир и мясо - еще около 80-100 грн. В итоге полноценный прием пищи обходится примерно в 130-160 грн. Порции здесь большие, а атмосфера больше напоминает домашнюю кухню, чем ресторан.
Похожий формат имеет "Мама Готовит". Здесь подают знакомые блюда, порции большие, а интерьер простой и понятный. Цены начинаются от 70 гривен, полноценный обед — около 130-160 гривен. Заведение активно ведет страницу где размещает акции и мероприятия.
Бюджетные кафе для студентов
Среди студентов популярны современные небольшие кафе с доступными ценами. Например, Hrechka. Это минималистичное пространство с простым меню. Блюда стоят от 90 гривен, а средний чек составляет 150-180 гривен.
Еще один вариант — Follow Me Cafe, которое располагается на улице Сергея Шелухина. Здесь делают акцент на завтраках и простых блюдах. Интерьер светлый, атмосфера неформальная, часто работают студенты. Средний чек выходит до 180 гривен. Например, сырники или омлет стоят около 120-150 грн, сэндвич — примерно 100-130 грн. Кофе добавляет еще 40-60 грн к чеку.
Как поесть дешево в известных заведениях
Даже в популярных ресторанах можно найти бюджетные позиции. В "Компоте" или "Kumanets" днем часто действуют бизнес-ланчи. Это готовые обеды, которые дешевле обычного меню.
Обычно в такой обед входит суп, гарнир и мясо. Цена стартует примерно от 150 грн. Вечером эти же блюда могут стоить значительно дороже, поэтому выгоднее приходить именно днем.
Быстрый перекус в Одессе
Для быстрого перекуса подойдут кофейни, где есть не только кофе, но и еда. Например, "Молоко". Здесь предлагают сэндвичи, завтраки и десерты по доступным ценам. Средний чек — 120-170 гривен. Это вариант для тех, кто хочет быстро перекусить без большого чека. В кафе можно взять сэндвич за 80-120 грн, а десерт — от 70 грн.
Как экономить на еде в Одессе
Чтобы тратить меньше, стоит обращать внимание на несколько вещей. Во-первых, обедать в будние дни, когда действуют специальные меню. Во-вторых, выбирать заведения вне туристических улиц. Там цены ниже, а порции часто больше. Также помогает подписка на соцсети заведений. Именно там публикуют акции и скидки. В некоторых случаях можно сэкономить до 30% от обычной цены.
