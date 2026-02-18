Де дешево поїсти в Одесі — ресторани, їдальні, кафе

Люди їдять в кафе. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі можна знайти заклади, де повноцінний обід коштує як кава в центрі. Такі місця працюють поруч із університетами або в нетуристичних районах і орієнтуються на місцевих. Тут готують просто і ситно.

Новини.LIVE зібрали перевірені варіанти, де реально поїсти недорого в Одесі.

Реклама

Читайте також:

Обід за 120-150 грн у центрі Одеси

Найдоступніший варіант у центрі — це формати самообслуговування. Наприклад, у CityBUFFET можна зібрати повноцінний обід із кількох страв. У меню є класичні позиції, які добре знайомі одеситам.

Наприклад, борщ із м’ясом коштує близько 74 грн, курячий бульйон — приблизно 62 грн, а солянка — близько 99 грн . До цього можна взяти гарнір, наприклад, пюре за 55 грн або гречку за 46 грн . Якщо додати котлету чи курку, обід виходить у межах 120-150 грн.

Інтер’єр у таких закладах простий, але це компенсується швидкістю і цінами. Саме тому тут часто обідають студенти та офісні працівники.

Вартість страв. Фото: скриншот CityBUFFET

Ще один варіант — "Пузата Хата". Це мережевий заклад із домашньою кухнею. Тут великий вибір страв і зрозумілі ціни. Обід у середньому коштує 100-140 гривень. Це один із найпростіших способів поїсти недорого у центрі міста.

Їжа в столовій. Фото ілюстративне: "Пузата Хата"

Кафе з домашньою кухнею

У спальних районах і ближче до навчальних закладів працюють невеликі кафе з простою їжею. Наприклад, LÖKANTA. Це заклад без пафосу, де роблять акцент на домашні страви. Зазвичай обід виглядає так: суп за 60-80 грн, гарнір і м’ясо — ще близько 80-100 грн. У підсумку повноцінний прийом їжі обходиться приблизно у 130-160 грн. Порції тут великі, а атмосфера більше нагадує домашню кухню ніж ресторан.

Ціни на страви. Фото: скриншот з instagram

Схожий формат має "Мама Го Готує". Тут подають знайомі страви, порції великі, а інтер’єр простий і зрозумілий. Ціни починаються від 70 гривень, повноцінний обід — близько 130-160 гривень. Заклад активно веде сторінку де розміщує акції та заходи.

Бюджетні кафе для студентів

Серед студентів популярні сучасні невеликі кафе з доступними цінами. Наприклад, Hrechka. Це мінімалістичний простір із простим меню. Страви коштують від 90 гривень, а середній чек становить 150-180 гривень.

Меню в кафе. Фото: скриншот з instagram

Ще один варіант — Follow Me Cafe, яке розташовується на вулиці Сергія Шелухина. Тут роблять акцент на сніданках і простих стравах. Інтер’єр світлий, атмосфера неформальна, часто працюють студенти. Середній чек виходить до 180 гривень. Наприклад, сирники або омлет коштують близько 120-150 грн, сендвіч — приблизно 100-130 грн. Кава додає ще 40-60 грн до чеку.

Як поїсти дешево у відомих закладах

Навіть у популярних ресторанах можна знайти бюджетні позиції. У "Компоті" або "Kumanets" вдень часто діють бізнес-ланчі. Це готові обіди, які дешевші за звичайне меню.

Зазвичай у такий обід входить суп, гарнір і м’ясо. Ціна стартує приблизно від 150 грн. Увечері ці ж страви можуть коштувати значно дорожче, тому вигідніше приходити саме вдень.

Страва в ресторані. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Швидкий перекус в Одесі

Для швидкого перекусу підійдуть кав’ярні, де є не тільки кава, а й їжа. Наприклад, "Молоко". Тут пропонують сендвічі, сніданки і десерти за доступними цінами. Середній чек — 120-170 гривень. Це варіант для тих, хто хоче швидко перекусити без великого чеку. В кафе можна взяти сендвіч за 80-120 грн, а десерт — від 70 грн.

Як економити на їжі в Одесі

Щоб витрачати менше, варто звертати увагу на кілька речей. По-перше, обідати у будні дні, коли діють спеціальні меню. По-друге, обирати заклади поза туристичними вулицями. Там ціни нижчі, а порції часто більші. Також допомагає підписка на соцмережі закладів. Саме там публікують акції і знижки. У деяких випадках можна заощадити до 30% від звичайної ціни.

Нагадаємо, в Одесі можна значно зекономити на одязі та побутових речах, якщо знати перевірені місця. Багато містян уже відмовилися від дорогих магазинів і користуються альтернативами. Речі часто купують значно дешевше або навіть отримують безкоштовно через обміни чи благодійні ініціативи.

Також ми писали, що переїзд до Одеси або початок самостійного життя зазвичай додає нових питань про житло, роботу і транспорт. У таких ситуаціях виручають мобільні додатки, якими активно користуються місцеві. Вони допомагають швидше знайти потрібну інформацію та заощадити кошти.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася