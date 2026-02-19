Як поєднувати навчання і роботу в Одесі

Дівчина щось знімає на телефон. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі все більше студентів поєднують навчання і роботу, щоб покривати витрати і не залежати від батьків. Однак через щільний графік легко перевтомитися і втратити баланс. Багато хто стикається з браком часу і сил.

Новини.LIVE розповідає, як організувати життя, щоб не вигоріти і встигати більше.

Формат роботи

Поєднання навчання і роботи для одеситів стало звичною практикою. Витрати на житло, їжу і транспорт змушують шукати підробіток ще під час навчання. При цьому важливо не просто заробляти, а зберігати нормальний ритм життя.

Перший крок — правильно обрати формат роботи. Найкраще підходять варіанти з гнучким графіком. Це може бути робота у сфері обслуговування, віддалені задачі або часткова зайнятість. Вакансії з гнучким графіком можна знайти на Work.ua. Там є окремі фільтри, які дозволяють підібрати роботу під розклад навчання.

Важливо враховувати навантаження. Якщо робота займає весь день, навчання починає страждати. Фахівці радять починати з 3-5 змін на тиждень і поступово збільшувати навантаження, якщо вистачає сил.

Дівчата працюють. Фото: Новини.LIVE

Вміння домовлятися

Не менш важливо вміти домовлятися. Частина викладачів йде назустріч студентам, які працюють. Іноді можна перенести дедлайн або здати роботу пізніше. Але для цього потрібно попереджати заздалегідь і пояснювати ситуацію.

Окрему увагу варто приділити відпочинку. Без пауз навіть найкращий графік не працює. Постійна втома призводить до вигорання, через яке падають і продуктивність, і мотивація. Навіть один вільний день на тиждень допомагає відновитися.

Харчування і сон

Ще один важливий аспект — харчування і сон. Якщо економити на сні або пропускати прийоми їжі, організм швидко виснажується. У результаті знижується концентрація і з’являється відчуття постійної втоми.

Також варто звернути увагу на онлайн-формати навчання. Частину матеріалів можна проходити у зручний час. Наприклад, освітні платформи на кшталт Prometheus, дозволяють навчатися у власному темпі. Це допомагає поєднувати різні заняття без стресу.

Пара відпочиває біля моря. Фото: Новини.LIVE

В Одесі багато студентів комбінують кілька джерел доходу. Це можуть бути зміни у кафе, підробітки онлайн або фріланс. Такий підхід дає більше гнучкості і дозволяє підлаштовувати графік під навчання.

