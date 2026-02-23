Коворкінги та кафе з генераторами в Одесі: де працювати без світла

Чоловік за ноутбуком. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Відключення світла в Одесі перестали бути завадою для роботи, адже місто швидко перетворилося на мережу автономних локацій. Місцеві підприємці закупили потужні генератори та термінали Starlink, щоб робочі процеси не зупинялися ні на хвилину. Тепер знайти вільну розетку та стабільний інтернет можна навіть у найтемніші вечори в кожному районі міста.

Новини.LIVE зібрали перевірені місця, де робота "кипить", попри будь-які графіки.

Коворкінги в Одесі

Якщо вам потрібен тихий простір, де ніхто не зачепить ваш ноутбук ліктем, коворкінги — найкращий вибір. В Одесі такі хаби як Cooffice, Poverh або CLUSTER стали справжніми штабами для роботи. Тут за фіксовану плату ви отримуєте не лише гарантоване світло, а й безперебійний інтернет. Більшість таких місць мають власні укриття, що дозволяє не переривати важливий "колл" під час тривоги. Вартість на день стартує від 400 гривень. Абонемент на місяць, який коштує близько від 3 500 гривень. Працювати можна з понеділка по п’ятницю, орієнтовно з 09:00 до 21:00.

Кав’ярні з генераторами

Для тих, хто любить працювати під фоновий шум кавомашини, одеські заклади стали справжнім порятунком. Багато кав'ярень у місті виставили на двері заповітну табличку "Ми з генератором". Тут діє негласне правило: купив чашку кави та десерт — маєш право на роботу в закладі. Проте варто пам'ятати про етику. У пікові години кафе просять не займати столики з ноутбуками занадто довго, щоб дати можливість іншим підзарядитися.

Пункти незламності

Не варто забувати про сучасні бібліотеки нового формату. Це чи не єдині місця, де можна працювати абсолютно безкоштовно, маючи доступ до мережі та світла. Також місто підтримує мережу Пунктів незламності, де завжди можна зарядити телефон та надіслати термінові листи. Хоча там може бути гамірно, для коротких задач це ідеальний варіант.

