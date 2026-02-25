Відео
Головна Одеса Відключення світла — які прогнози в Одесі на завтра

Відключення світла — які прогнози в Одесі на завтра

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 20:22
Графіки світла в Одесі 25 лютого: де будуть відключення
Люди переходять нічну вулицю. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У четвер, 25 лютого, обмеження світла діятимуть по всій країні, але Одещина залишається в найскладнішому стані. Через серйозні руйнування ситуація в регіоні дуже різна: поки в одних громадах намагаються триматися графіків, у самій Одесі часто вимикають електрику екстрено. Це необхідно, щоб врятувати мережу від аварій під час найбільших навантажень, а найважче зараз мешканцям Київського району міста.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Читайте також:

Аварійні відключення світла

Наразі стан мереж просто не дозволяє зробити єдиний та стабільний розклад для кожного будинку. Хоча частині області вже повернули прогнозовані графіки, багато міст і сіл досі живуть у режимі ручного керування живленням. Енергетики закликають максимально економити ресурс та постійно перевіряти оновлення у чат-ботах, адже ситуація змінюється дуже швидко.

Найбільше проблем зараз у самому Одеському районі та в Київському районі міста, де тисячі людей залишаються без струму. Швидко змінити схему живлення для житлових масивів чи лікарень неможливо, оскільки резервні підстанції пошкоджені обстрілами. Там, де мережа взагалі не працює, найважливіші об'єкти змушені переходити на роботу від потужних генераторів.

Графіки відключення світла в Одесі

Одеса продовжує триматися в умовах відключень, які часто не збігаються з офіційними планами. Час без світла коригують залежно від того, наскільки сильно люди навантажують систему в конкретну хвилину. Ремонтні бригади працюють цілодобово, але повернутися до звичного життя з чітким розкладом вийде лише після того, як вдасться полагодити ключове обладнання.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Одещина щоночі переживає енергетичний терор. У ніч на 23 лютого ворог повторно вдарив по об’єкту генерації світла. Це вже четвертий обстріл цієї підстанції з початку повномасштабної війни. Пошкодження серйозні, тож на відновлення потрібен час.

Також ми писали про те, що відключення світла в Одесі перестали бути завадою для роботи, адже місто швидко перетворилося на мережу автономних локацій. Місцеві підприємці закупили потужні генератори та термінали Starlink, щоб робочі процеси не зупинялися ні на хвилину. Новини.LIVE зібрали перевірені місця, де робота "кипить", попри будь-які графіки.

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
