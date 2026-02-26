Відключення світла й води в Одесі 26 лютого

Ремонтна бригада. Фото ілюстративне: ДТЕК

У четвер, 26 лютого, частина Одеси та населені пункти області тимчасово залишаться без електроенергії. Причиною стане аварійний ремонт обладнання на мережах. Через знеструмлення також очікуються перебої з водопостачанням. Мешканців просять заздалегідь підготуватися до обмежень.

Про це повідомили в ДТЕК, передає Новини.LIVE.

Відключення електроенергії

26 лютого з 10:00 до 17:00 фахівці енергетичної компанії проводитимуть аварійний ремонт обладнання. На час робіт для безпеки персоналу буде частково знеструмлено Одеський район, зокрема Пересипський район Одеси. В енергетичній компанії зазначають, що ремонтні роботи необхідні для стабілізації електропостачання в місті та області. Об’єкти критичної інфраструктури, де це можливо, переведуть на резервне живлення від генераторів. Після завершення ремонту електроенергію відновлюватимуть поступово. Мешканців просять після появи світла не вмикати одразу всі електроприлади, щоб зменшити навантаження на мережу та уникнути нових аварій.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Перебої з водопостачанням

Через знеструмлення об’єктів водопровідної інфраструктури 26 лютого можливе тимчасове припинення подачі води. Орієнтовно з 10:00 до 16:00 без водопостачання залишаться окремі райони Одеси та населені пункти Одеському районі. Зокрема, вода буде відсутня у житловому масиві Лузанівка, на території колишнього житлового масиву Котовського, у місті Південне, а також у селах Ілічанка, Корсунці, Красносілка, Світле, Олександрівка, Крижанівка, Ліски, Фонтанка, Вапнярка, Нова Дофінівка, Чорноморське, Змієнкове, Григорівка, Нові Білярі, Булдинка, Візирка, Білярі та Сичавка. Комунальні служби просять мешканців заздалегідь зробити необхідний запас води на час проведення ремонтних робіт.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

сквер Мечникова,

сквер Михайлівський,

пр. Небесної Сотні, 14,

вул. Дальницька, 25,

вул. М. Говорова,

вул. Просвіти, 1-Д,

вул. Геранієва,

вул. Кримська,

вул. Героїв оборони

сквер Прохоровський,

вул. І. Рабіна,

вул. Інглезі

пр. Лесі Українки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

вул. Космонавтів,

сквер Старобазарний.

Нагадаємо, Росія продовжує системно атакувати Одещину, зосереджуючи удари на енергетичній інфраструктурі. Під прицілом — об’єкти, що забезпечують світлом тисячі домівок. Вранці, 26 лютого, під час чергової дронової атаки було пошкоджено ще один енергетичний об’єкт на півдні області.

Також ми писали про те, що відключення світла в Одесі перестали бути завадою для роботи, адже місто швидко перетворилося на мережу автономних локацій. Місцеві підприємці закупили потужні генератори та термінали Starlink, щоб робочі процеси не зупинялися ні на хвилину. Новини.LIVE зібрали перевірені місця, де робота "кипить", попри будь-які графіки.