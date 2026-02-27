Отключение ситла в Одессе: графики на завтра

Показчик ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В субботу, 28 февраля, по всей Украине будут действовать лимиты потребления. Однако Одесская область оказалась в наиболее непростой ситуации. Из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры ситуация в громадах существенно отличается. В самой Одессе специалисты вынуждены реагировать мгновенно. Если напряжение в сети достигает опасного предела, свет выключают внепланово. В то же время в районах области, где оборудование пострадало меньше, отключения происходят по четко определенному расписанию.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Реклама

Читайте также:

Аварийные отключения света

На сегодня состояние одесских электросетей все еще слишком хрупкое, чтобы полностью гарантировать работу по часам. Пока отдельные громады региона уже привыкают к прогнозируемым графикам, ввести такой порядок для всей области пока не позволяют технические условия. Людей призывают быть сознательными и не "штурмовать" сеть всеми мощными приборами одновременно, чтобы не спровоцировать новые аварии. Актуальные данные по конкретным адресам советуют проверять на сайте оператора или в чат-ботах, где информация появляется быстрее всего.

Графики отключения света в Одессе

Одесса сейчас находится в режиме стабилизационных мероприятий, которые не всегда совпадают с четкими почасовыми планами. Это означает, что продолжительность отключений может корректироваться "на ходу" в зависимости от того, насколько выносливой является энергосистема в этот момент. Мастера работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденные участки линий. Главное условие для возвращения к предполагаемой жизни без внезапных отключений — отсутствие новых повреждений и успешное завершение текущих ремонтов.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, что 27 февраля, в Одессе проводили аварийные работы на электрооборудовании. Из-за этого часть города временно осталась без света. Ограничения продолжались несколько часов в двух районах города.

Также мы писали, что Одесса уже начала подготовку к осенне-зимнему периоду 2026/2027. В городе разрабатывают План энергетической устойчивости, который должен помочь выдержать регулярные атаки на энергосистему. Документ охватывает ключевые сферы жизнедеятельности города — от тепла до транспорта.