Отключение ситла в Одессе: графики на завтра

В субботу, 28 февраля, по всей Украине будут действовать лимиты потребления. Однако Одесская область оказалась в наиболее непростой ситуации. Из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры ситуация в громадах существенно отличается. В самой Одессе специалисты вынуждены реагировать мгновенно. Если напряжение в сети достигает опасного предела, свет выключают внепланово. В то же время в районах области, где оборудование пострадало меньше, отключения происходят по четко определенному расписанию.
Аварийные отключения света
На сегодня состояние одесских электросетей все еще слишком хрупкое, чтобы полностью гарантировать работу по часам. Пока отдельные громады региона уже привыкают к прогнозируемым графикам, ввести такой порядок для всей области пока не позволяют технические условия. Людей призывают быть сознательными и не "штурмовать" сеть всеми мощными приборами одновременно, чтобы не спровоцировать новые аварии. Актуальные данные по конкретным адресам советуют проверять на сайте оператора или в чат-ботах, где информация появляется быстрее всего.
Графики отключения света в Одессе
Одесса сейчас находится в режиме стабилизационных мероприятий, которые не всегда совпадают с четкими почасовыми планами. Это означает, что продолжительность отключений может корректироваться "на ходу" в зависимости от того, насколько выносливой является энергосистема в этот момент. Мастера работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденные участки линий. Главное условие для возвращения к предполагаемой жизни без внезапных отключений — отсутствие новых повреждений и успешное завершение текущих ремонтов.
Как узнать, когда появится электроэнергия
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
