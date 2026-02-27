Аварийное отключение света в Одессе 27 февраля

Специалист ремонтирует электросеть. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Одессе ведутся аварийные ремонтные работы на электрооборудовании. В связи с этим временно без электричества останется часть города. Отключения затронут два района и продлятся несколько часов. Энергетики просят жителей отнестись к ситуации с пониманием.

Ремонтные работы

Сегодня, 27 февраля, с 10:00 до 15:00 специалисты выполняют аварийный ремонт оборудования в Одессе. На время работ частично обесточат Хаджибейский и Пересыпский районы. Такие меры нужны для безопасности ремонтных бригад. Объекты критической инфраструктуры переведут на генераторы там, где это позволяют технические условия.

Энергетики отмечают, что эти работы должны улучшить общую ситуацию с электроснабжением в городе. По завершении ремонта подачу электроэнергии будут восстанавливать постепенно. Жителей просят не включать все электроприборы сразу после появления света, чтобы уменьшить нагрузку на сеть и избежать новых аварий. Специалисты обещают сделать все возможное, чтобы завершить работы как можно быстрее.

Восстановление электроснабжения

Стоит отметить, что энергетики вернули свет во все дома жителей Киевского района Одессы. Ремонтные работы удалось завершить на сутки раньше запланированного срока. Как сообщили в ДТЭК Одесские электросети, 16 февраля враг нанес масштабные повреждения одному из энергетических объектов. В результате атаки без электроснабжения остались 156,6 тысячи семей в Киевском районе Одессы. Энергетики в течение десяти суток работали в три смены - в холод, снег и дождь, чтобы шаг за шагом вернуть людям свет. В то же время после обстрелов оборудование пока не может обеспечить город электроэнергией без ограничений. Поэтому подачу света осуществляют поочередно. Это вынужденная мера, которая позволяет сохранить систему и избежать новых перегрузок и аварий.

Напомним, мы сообщали, что 26 февраля, во время очередной дроновой атаки был поврежден еще один энергетический объект на юге области. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. После удара все соответствующие службы сразу начали работы по ликвидации последствий и восстановлению стабильной работы сетей.

Также мы писали, что Одесса уже начала подготовку к осенне-зимнему периоду 2026/2027. В городе разрабатывают План энергетической устойчивости, который должен помочь выдержать регулярные атаки на энергосистему. Документ охватывает ключевые сферы жизнедеятельности города — от тепла до транспорта.