Аварійне відключення світла в Одесі 27 лютого

Фото ілюстративне: ДТЕК

В Одесі проводять аварійні роботи на електрообладнанні. Через це частина міста тимчасово залишиться без світла. Обмеження триватимуть кілька годин і стосуються двох районів. Енергетики просять містян поставитися з розумінням.

Ремонтні роботи

Сьогодні, 27 лютого, з 10:00 до 15:00 фахівці виконують аварійний ремонт обладнання в Одесі. На час робіт частково знеструмлять Хаджибейський та Пересипський райони. Такі заходи потрібні для безпеки ремонтних бригад. Об’єкти критичної інфраструктури переведуть на генератори там, де це дозволяють технічні умови.

Енергетики зазначають, що ці роботи мають покращити загальну ситуацію з електропостачанням у місті. По завершенні ремонту подачу електроенергії відновлюватимуть поступово. Мешканців просять не вмикати всі електроприлади одразу після появи світла, щоб зменшити навантаження на мережу та уникнути нових аварій. Фахівці обіцяють зробити все можливе, аби завершити роботи якнайшвидше.

Відновлення електропостачання

Варто зазначити, що енергетики повернули світло в усі домівки мешканців Київського району Одеси. Ремонтні роботи вдалося завершити на добу раніше запланованого терміну. Як повідомили в ДТЕК Одеські електромережі, 16 лютого ворог завдав масштабних пошкоджень одному з енергетичних об’єктів. Унаслідок атаки без електропостачання залишилися 156,6 тисячі родин у Київський район Одеси. Енергетики протягом десяти діб працювали у три зміни — в холод, сніг і дощ, щоб крок за кроком повернути людям світло. Водночас після обстрілів обладнання поки що не може забезпечити місто електроенергією без обмежень. Тому подачу світла здійснюють почергово. Це вимушений захід, який дозволяє зберегти систему та уникнути нових перевантажень і аварій.

Нагадаємо, ми повідомляли, що 26 лютого, під час чергової дронової атаки було пошкоджено ще один енергетичний об’єкт на півдні області. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Після удару всі відповідні служби одразу розпочали роботи з ліквідації наслідків та відновлення стабільної роботи мереж.

Також ми писали, що Одеса вже почала підготовку до осінньо-зимового періоду 2026/2027. У місті розробляють План енергетичної стійкості, який має допомогти витримати регулярні атаки на енергосистему. Документ охоплює ключові сфери життєдіяльності міста — від тепла до транспорту.