Главная Одесса Отключения света в Одессе завтра — какие прогнозы по электричеству

Отключения света в Одессе завтра — какие прогнозы по электричеству

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 20:20
Отключение света в Одессе на завтра, 1 марта
Люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 1 марта, в части Одесской области будут введены стабилизационные графики отключений. Однако в Одессе после ударов по энергетической инфраструктуре продолжаются аварийные обесточивания. Самая сложная ситуация остается в Киевском районе города.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Аварийные отключения света

Сложней остается ситуация в части Одесского района области, в частности в Киевском районе Одессы. Чтобы улучшить жизнь людей, в ДТЭК заявили, что работают над созданием индивидуальных графиков в Таировом микрорайоне, чтобы жители могли планировать свой день. Также перебои со светом фиксируют в части Приморского и Хаджибейского районов, а локально и в Пересыпском.

Какие районы Одесчины в сложной ситуации

Нагрузка на сети растет и в области. Больше всего проблем наблюдается в Одесском, Измаильском, Болградском и Белгород-Днестровском районах. В часы пикового потребления значительная часть жителей может одновременно оставаться без электроэнергии. Энергетики объясняют, что пока продолжаются ремонтные работы, полностью стабилизировать систему невозможно.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, в Одессе уже началась подготовка к осенне-зимнему периоду 2026/2027. В городе разрабатывается План энергетической устойчивости, который должен помочь выдержать регулярные атаки на энергосистему. План предполагает использование когенерационных установок, генераторов, солнечных электростанций и других альтернативных решений. Часть такого оборудования Одесса уже получила от международных партнеров, в частности, Германии и Японии, в рамках сотрудничества с ПРООН. Часть установок еще монтируется, но их планируют запустить уже к следующему отопительному сезону.

Также мы писали, что в Украине в 2026 году могут снова вырасти тарифы на электроэнергию для населения. Цена может подняться до 5-5,5 грн за кВт-ч. Одной из основных причин называют серьезные повреждения энергетики Украины.

Одесса Новости Одессы ДТЭК отключения света свет графики отключений света
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
