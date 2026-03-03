Отключение электричества в Одессе 4 марта

Специалисты ремонтируют электроснабжение. Фото иллюстративное: ДТЭК

Завтра, 4 марта, часть Одессы и Одесского района останется без электричества. Объекты критической инфраструктуры будут обеспечены электроснабжением. Ремонтные работы нужны для стабилизации энергосистемы после многочисленных обстрелов. Специалисты обещают максимально быстро восстановить подачу света.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.

Реклама

Читайте также:

Отключение света

Завтра, 4 марта с 06:00 до 18:00 часть Одессы и прилегающих районов будет обесточена из-за срочного ремонта оборудования другой энергетической компании. Для безопасности работ электроснабжение отключат на объектах жилого сектора, тогда как объекты критической инфраструктуры получат электричество без перерывов. Энергосистема области до сих пор восстанавливается после многократных обстрелов. Некоторые линии передачи и распределения электроэнергии были физически разрушены, поэтому полностью обеспечить светом все дома пока невозможно.

Специалисты обещают работать максимально быстро и приложат все усилия, чтобы вернуть электроснабжение в каждый дом. Жителей просят учесть временные неудобства и соблюдать правила безопасности во время отключения.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Отключение воды

Отметим, сегодня, 3 марта 2026 года с 10:00 до 23:00 в Киевском, Приморском и Хаджибейском районах Одессы, а также в с. Лиманка, с. Красный Хутор, жилых массивах "Радужный", "Совиньон 1-5", "Черноморка" и ЖКП "Таирово" временно прекращена подача воды. Это связано с необходимостью проведения неотложных аварийно-ремонтных работ на объектах водопроводной инфраструктуры. Жителей и предприятия просят заблаговременно позаботиться о запасе воды. Для справок работают телефоны горячей линии: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155.

Напомним, мы сообщали о том, когда в Украине улучшится ситуация с графиками отключений света. По прогнозам генерального директора компании YASNO Сергея Коваленко, уже в апреле свет будут выключать меньше.

Также мы писали, что украинцы начали жаловаться на большие суммы в коммунальных платежках. Стоимость электричества не изменилась, однако расходы у многих граждан за январь быть выше при длительных отключениях света и блэкаутах. "Космические" платежки вызывают удивление как у населения, так и предпринимателей.