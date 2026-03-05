Графики отключения света в Одессе 6 марта

Видео
Свет в Одессе — какие прогнозы на завтра, будут ли графики

Дата публикации 5 марта 2026 20:42
Ночной собор в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В пятницу, 6 марта, в Украине введут ограничения на потребление электроэнергии. Одесская область продолжает оставаться одним из самых уязвимых регионов из-за повреждений в энергосетях. В сельских общинах стараются придерживаться плановых графиков отключений, однако в самой Одессе часто происходят аварийные перебои с электроснабжением. Из-за этого возможны внезапные отключения без предварительных уведомлений.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Читайте также:

Аварийные отключения света

Ситуация в энергосистеме региона пока не позволяет гарантировать четкое соблюдение графиков во всех населенных пунктах. В некоторых громадах уже ввели плановые ограничения, однако технические проблемы все еще мешают стабильно работать в таком режиме по всей области. Энергетики призывают жителей после восстановления электроснабжения не включать сразу все электроприборы, чтобы не перегружать сеть. Информацию об отключении по конкретным адресам советуют проверять на официальных ресурсах оператора системы распределения и в чат-ботах.

Графики отключения света в Одессе

Сейчас Одесса работает в режиме стабилизационных ограничений, и реальная ситуация иногда меняется быстрее, чем обновляются графики. Поэтому продолжительность обесточиваний может корректироваться в течение дня в зависимости от нагрузки на сеть. Аварийные бригады постоянно восстанавливают поврежденные участки. Чтобы избежать новых внезапных отключений в городе и области, необходимо завершить ремонтные работы и не допустить новых ударов по энергетической инфраструктуре.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, что 4 марта, я части Киевского, Хаджибейского и Одесского районов Одессы пропадал свет из-за локальной аварии в сети. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения и проверяют оборудование.

Также мы писали, что отопительный сезон в Украине завершится только при благоприятных погодных условиях. Сейчас наша страна имеет ресурсы, чтобы ориентироваться исключительно на температурные показатели в вопросе завершения отопительного сезона, а не на заранее определенные даты.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
