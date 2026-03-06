Відключення світла в Одесі 7 березня: яка ситуація

Нічний опертний театр. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У суботу, 7 березня, в Україні діятимуть обмеження споживання електроенергії. Одеська область залишається однією з найбільш уразливих через пошкоджену енергетичну інфраструктуру. У громадах намагаються працювати за графіками, однак у самій Одесі нерідко виникають аварійні відключення. Тому знеструмлення можуть відбуватися без попередження.

Аварійні відключення світла

Стан енергосистеми поки не дозволяє гарантувати чітке дотримання графіків у всіх населених пунктах Одеської області. У деяких громадах уже застосовують планові обмеження, однак технічні проблеми іноді заважають стабільно працювати в такому режимі по всьому регіону. Енергетики радять жителям після появи світла не вмикати одразу всі електроприлади. Різке навантаження може перевантажити мережу та спричинити нові аварії. Перевіряти інформацію про відключення за конкретними адресами рекомендують на офіційних ресурсах оператора системи розподілу та в чат-ботах.

Графіки відключення світла в Одесі

Наразі Одеса працює в режимі стабілізаційних обмежень. Реальна ситуація інколи змінюється швидше, ніж оновлюються графіки, тому тривалість відключень може коригуватися протягом дня залежно від навантаження на мережу.

Аварійні бригади продовжують відновлювати пошкоджені ділянки. Для стабілізації ситуації необхідно завершити ремонтні роботи та уникнути нових ударів по енергетичній інфраструктурі.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що 6 березня, енергетики проводили аварійний ремонт обладнання в Одесі. За інформацією енергетиків, ремонт тривав з 09:00 до 19:00. Частково було знеструмлено Хаджибейський та Пересипський райони міста.

Також ми писали, що зараз для більшості побутових споживачів діє фіксована ціна на електроенергію — 4,32 грн за кВт/год. Однак для деяких домівок у період опалювального сезону встановлена нижча ставка. До 30 квітня домогосподарства з електроопаленням, які споживають до 2000 кВт/год на місяць, платять за електроенергію 2,64 грн за кВт/год.