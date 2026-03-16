Отключение света в Одессе: графики на завтра: графики на завтра

Ночная Одесса

После массированных российских обстрелов энергосистема Украины работает с сильным дефицитом мощности. Из-за этого в регионах продолжают применять ограничения потребления электроэнергии. Одесская область остается одной из наиболее уязвимых из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры. Завтра, 17 марта в части громад будут придерживаться плановых графиков, однако в самой Одессе действуют аварийные отключения без предупреждения.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Читайте также:

Состояние сетей Техническое состояние электросетей пока не позволяет гарантировать стабильную работу системы во всех населенных пунктах области. Во многих громадах уже действуют стабилизационные графики отключений. Вместе с тем из-за повреждения оборудования и нестабильной работы энергосистемы эти ограничения не всегда удается равномерно применять по всей области. Поэтому в некоторых районах свет могут выключать чаще или на более длительное время, чем предусмотрено планом. Энергетики призывают жителей использовать электроэнергию максимально осторожно. После восстановления подачи света специалисты советуют не включать сразу несколько мощных электроприборов. Резкий рост нагрузки на сеть может вызвать новые аварии или повторные отключения. Проверить ситуацию со светом по конкретному адресу можно через официальные сайты операторов электросетей или их чат-боты.

Графики отключения света в Одессе

Сейчас электроснабжение в Одессе работает в режиме стабилизационных ограничений. Однако ситуация на отдельных участках сети может меняться достаточно быстро. Поэтому фактическое время отключений иногда корректируют в реальном времени в зависимости от нагрузки на энергетические узлы. Иногда обновление в системе происходит быстрее, чем информация появляется на онлайн-ресурсах.

Ремонт инфраструктуры

Восстановление поврежденных объектов энергетической инфраструктуры продолжается круглосуточно. Энергетики постепенно ремонтируют магистральные сети и оборудование. Когда система сможет вернуться к стабильной работе без ограничений, зависит от темпов ремонтных работ. Также важным фактором остается ситуация с безопасностью, ведь новые атаки на энергетическую инфраструктуру могут снова повлиять на работу электросетей.

Работы с восстановления

Во вторник, 17 марта, в Одесском районе планируются срочные ремонтные работы на энергетическом оборудовании. В связи с этим с 06:00 до 18:00 в целях безопасности специалистов будет временно отключено электроснабжение в некоторых районах Одессы и пригороде. Объекты критической инфраструктуры обеспечат питанием. Энергетики также предупредили, что в случае воздушной тревоги работы могут затянуться, а после их окончания подачу электроэнергии будут восстанавливать постепенно, чтобы избежать перегрузки сети и новых аварий.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одессе планируют масштабные работы по защите критической инфраструктуры. По предварительным подсчетам, городу необходимо более 7 млрд грн. Часть средств могут предоставить международные партнеры.

Также мы писали, что из-за российских обстрелов в Одесской области разрушена почти половина крупных электроподстанций. Поэтому регион имеет серьезные проблемы с электроснабжением. Часть энергообъектов работает только частично после неоднократных атак.