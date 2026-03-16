Одессе нужны 7 млрд для защиты критической инфраструктуры

Уничтоженная подстанция. Фото иллюстративное: Владимир Кудрицкий/Facebook

В Одессе планируют масштабные работы по защите критической инфраструктуры. По предварительным подсчетам, городу необходимо более 7 млрд грн. Часть средств могут предоставить международные партнеры.

Об этом сообщили в Одесском городском совете, передает Новини.LIVE.

Защита инфраструктуры

В Одессе планируют усилить защиту критической инфраструктуры города. Вопрос обсудили во время аппаратного совещания в городском совете. По оценкам городской администрации, для реализации всех необходимых мер нужно более 7 млрд грн. Власти уже готовятся к отдельной встрече с представителями строительного бизнеса. Там обсудят возможные решения и участие компаний в реализации проектов.

Сейчас продолжаются переговоры с Европейским банком реконструкции и развития по финансированию. В мэрии рассчитывают, что 35-40% необходимой суммы могут предоставить в виде гранта, а остальные — как кредит на льготных условиях.

Разрушенные подстанции

Ситуация с энергоснабжением в регионе остается сложной из-за разрушения энергетической инфраструктуры. Об этом заявил народный депутат Алексей Кучеренко. По его словам, российские атаки повредили не только генерацию, но и магистральные сети высокого напряжения — 750, 330 и 220 кВ, которые передают электроэнергию в региональные сети. В регионе фактически не осталось полностью исправных подстанций НЭК "Укрэнерго". Из 11 необходимых силовых трансформаторов работают только четыре. Кроме того, с начала прошлого года российские удары уничтожили 34 крупные подстанции напряжением 110 кВ. Это примерно 45% их общего количества в области. Некоторые энергообъекты подвергались обстрелам по несколько раз.

Большинство поврежденных подстанций расположены в Одессе и пригороде. Из-за разрушений они работают лишь частично, поэтому инженеры вынуждены перераспределять нагрузку через кабельные линии. По словам Кучеренко, возможности для такого маневра уже почти исчерпаны. Восстановление части объектов может занять месяцы или даже годы, ведь производство трансформаторов и специального оборудования занимает много времени.

Новые укрытия

В городе также продолжается проверка подвальных помещений, которые можно обустроить под укрытие. Сейчас их количество не соответствует установленным нормативам. Самая сложная ситуация — в Пересыпском районе. Из-за особенностей местности там трудно обустраивать подземные убежища. Одним из возможных решений может стать установка сертифицированных мобильных укрытий. В этом году такие конструкции уже планируют установить на одесском побережье.

Выплата помощи

Кроме того, город продолжает выплачивать материальную помощь людям, чьи дома пострадали от обстрелов. Речь идет о компенсациях на восстановление окон и дверей. Городская комиссия также рассматривает документы на выплаты по государственной программе "еВідновлення".

Напомним, мы сообщали, что украинцы, которые потеряли жилье из-за войны, могут получить компенсацию. Для этого существует два механизма — государственный и международный реестры убытков. Они работают параллельно и учитывают выплаты друг друга. Подать заявление на возмещение можно онлайн через приложение "Дія".

