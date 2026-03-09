Видео
Україна
Алгоритм выплаты за уничтоженное россиянами имущество украинцев

Алгоритм выплаты за уничтоженное россиянами имущество украинцев

Дата публикации 9 марта 2026 20:10
Как получить компенсацию за жилье которое уничтожила РФ
Поврежденный дом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Украинцы, лишившиеся жилья из-за войны, имеют возможность получить компенсацию двумя способами — через государственный и международный реестры убытков. Оба механизма функционируют одновременно и учитывают уже произведённые выплаты. Заявление на возмещение можно подать онлайн с помощью приложения "Дія". Однако для многих основным препятствием остаётся не сама процедура, а эмоциональная готовность оформить необходимые документы.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал глава общественной организации "Город силы" Евгений Гилин.

Читайте также:

Как работают реестры

Для гражданских, которые потеряли жилье из-за войны, работают две компенсационные процедуры — государственный и международный реестры убытков. Они синхронизированы между собой и учитывают выплаты друг друга. Это означает, что если человек получил часть компенсации от государства, ее учтут при выплатах из международного механизма.

"Если полученная выплата из государственного реестра не покрывает всего объема нанесенного ущерба, то эта часть будет учтена при дальнейшей компенсации из международного реестра", — пояснил глава ОО "Город силы".

Компенсації за зруйноване житло
Евгений Гилин о компенсациях. Фото: Новини.LIVE

Как подать заявку на компенсацию

Подать заявление о поврежденном или разрушенном жилье можно через приложение "Дія". Процедура предусматривает несколько шагов. Нужно заполнить данные об объекте, описать разрушения и добавить необходимые документы. Заявки можно подавать как в случае полностью разрушенного жилья, так и при частичных повреждениях, например выбитых окнах после обстрела.

"Алгоритм построен таким образом, что вы просто следуете пошаговой процедуре и подгружаете документы, подтверждающие факт разрушения или уничтожения вашего жилья", — отметил Евгений Гилин.

По словам эксперта, главная проблема для многих людей — не сама процедура, а психологический барьер. Люди часто откладывают подачу документов, даже если имеют такую возможность. Подобную ситуацию он наблюдает и среди тех, кто помогает другим оформлять компенсации.

"Самое сложное было просто сесть и заставить себя это сделать. Я могу это судить по себе, потому что руки до этого дошли только в конце прошлого года", — рассказал Евгений Гилин.

Напомним, мы государственная поддержка ветеранов в сфере жилья в 2026 году сохраняет системный характер. Кроме традиционной 75 процентной скидки на оплату жилья и коммунальных услуг, с марта заработал механизм денежной компенсации за аренду.

Также мы писали, что в 2026 году государство определило новые размеры денежной компенсации для военнослужащих, которые вынуждены арендовать жилье по месту службы. Речь идет о ежемесячной выплате тем, кто не имеет собственного жилья в населенном пункте прохождения службы.

 

Одесса деньги Одесская область компенсация Новости Одессы восстановление
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
