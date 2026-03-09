Компенсація за житло , яке зруйнувала РФ

Пошкоджений будинок. Фото ілюстративне: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Українці, які втратили житло через війну, можуть отримати компенсацію через два механізми — державний та міжнародний реєстри збитків. Вони працюють паралельно та враховують виплати один одного. Подати заяву на відшкодування можна онлайн через застосунок "Дія". Водночас для багатьох людей найбільшою перешкодою залишається не процедура, а психологічна готовність оформити документи.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів голова громадської організації "Місто сили" Євген Гілін.

Як працюють реєстри

Для цивільних, які втратили житло через війну, працюють дві компенсаційні процедури — державний і міжнародний реєстри збитків. Вони синхронізовані між собою та враховують виплати одна одної. Це означає, що якщо людина отримала частину компенсації від держави, її врахують під час виплат із міжнародного механізму.

"Якщо отримана виплата з державного реєстру не покриває всього обсягу завданої шкоди, то ця частина буде врахована при подальшій компенсації з міжнародного реєстру", — пояснив голова ГО "Місто сили".

Євген Гілін про компенсації. Фото: Новини.LIVE

Як подати заявку на компенсацію

Подати заяву про пошкоджене або зруйноване житло можна через застосунок "Дія". Процедура передбачає кілька кроків. Потрібно заповнити дані про об’єкт, описати руйнування та додати необхідні документи. Заявки можна подавати як у випадку повністю зруйнованого житла, так і при часткових пошкодженнях, наприклад вибитих вікнах після обстрілу.

"Алгоритм побудований таким чином, що ви просто слідуєте покроковій процедурі та підвантажуєте документи, які підтверджують факт руйнації чи знищення вашого житла", — зазначив Євген Гілін.

За словами експерта, головна проблема для багатьох людей — не сама процедура, а психологічний бар’єр. Люди часто відкладають подачу документів, навіть якщо мають таку можливість. Подібну ситуацію він спостерігає і серед тих, хто допомагає іншим оформлювати компенсації.

"Найскладніше було просто сісти і заставити себе це зробити. Я можу це судити по собі, бо руки до цього дійшли лише наприкінці минулого року", — розповів Євген Гілін.

