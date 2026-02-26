Компенсація за зруйноване житло - як отримати виплати у 2026 році

Понівечений будинок після ворожого удару по Одесі. Фото: Новини.LIVE

Росіяни продовжують цивільний терор знищуючи всі інфраструктуру, будинки, квартири та майно. Тисячі українців залишилися без даху над головою внаслідок влучення ракети чи шахедів. Багато хто втратив ще своїх рідних і близьких, які так і не змогли вибратися з-під завалів. Держава разом із міжнародними партнерами створила спеціальні реєстри, які дозволяють зафіксувати завдані збитки та розпочати процедуру відшкодування. Водночас для багатьох постраждалих цей процес досі залишається складним і незрозумілим.

Про механізми компенсацій, труднощі під час оформлення документів та особливості розрахунку виплат журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з головою громадської організації "Місто сили", Євген Гілін.

Компенсації за знищене майно

Придбати сьогодні квартиру чи будинок далеко не кожному під силу, а ще складніше тим, хто втратив усе в результаті російської агресії. Щоб допомогти таким людям держава почала формувати механізми фіксації збитків і їх подальшого відшкодування. Зокрема, було створено державний реєстр пошкодженого та знищеного майна, а також міжнародний реєстр збитків, який працює за підтримки міжнародної спільноти.

"На території України, існує дві процедури — державний і міжнародний реєстри збитків. Це дві синхронізовані між собою компенсаційні процедури, суть яких полягає у відшкодуванні шкоди за знищення або пошкодження житлових об’єктів", — пояснює голова громадської організації "Місто сили", Євген Гілін.

Голова громадської організації "Місто сили", Євген Гілін про компенсації. Фото: Новини.LIVE

Якщо людина отримала часткову допомогу від держави, вона все одно може претендувати на додаткову компенсацію з міжнародних механізмів. Такий підхід дозволяє уникнути ситуацій, коли виплати перекривають одна одну або, навпаки, залишають людину без повного відшкодування. Важливо також, що обидві процедури спрямовані на довгострокову перспективу, адже міжнародні виплати можуть здійснюватися поступово. Саме тому фіксація збитків у реєстрах має вирішальне значення вже зараз. Це формує основу для майбутніх компенсаційних програм.

Заява на компенсацію

Процедура подання заявки максимально цифровізована і відбувається через державні онлайн-сервіси. Це дозволяє людям подавати інформацію незалежно від їхнього місця перебування. Особливо це важливо для тих, хто був змушений виїхати зі своїх домівок через бойові дії. Онлайн-формат також дозволяє систематизувати інформацію та пришвидшити її обробку. Водночас важливо правильно підготувати всі необхідні документи. Саме наявність підтверджень дозволяє офіційно зафіксувати факт руйнування і розпочати процедуру компенсації.

"Дуже проста процедура звернення, вона відбувається через Дію. Алгоритм побудований таким чином, що для того, щоб подати заявку — чи це вибиті вікна, чи зруйновані стіни, або повністю знищена нерухомість — ви слідуєте по кроковій процедурі, де підвантажуєте документи, які підтверджують факт руйнації чи знищення вашого житла", — пояснює Євген Гілін.

Зруйнований будинок. Фото: Новини.LIVE

Йдеться про документи, що підтверджують право власності, паспортні дані, інформацію про склад родини та зареєстрованих мешканців. Також важливу роль відіграють офіційні підтвердження від органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів. Система побудована таким чином, щоб користувач послідовно вніс усі необхідні дані. Це мінімізує ризик помилок і дозволяє сформувати повну картину збитків.

Розмір компенсації

Розрахунок компенсації базується на чітко визначених державою показниках. Враховується площа житла, його тип і середня вартість квадратного метра. Також застосовуються спеціальні індикативи, які дозволяють стандартизувати підхід до оцінки збитків. Таким чином система стала прозорішою та зрозумілішою. Водночас сума компенсації може відрізнятися залежно від регіону. Саме регіональний фактор впливає на кінцевий розмір виплат.

"При розрахунку береться за основу вартість одного квадратного метра. В середньому це 34–36 тисяч гривень за квадратний метр. Хоча є випадки, де мова йде про 25 тисяч, в залежності від регіону", — зазначає експерт.

Зруйнований багатоквартирний будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Для пошкодженого житла встановлені окремі обмеження щодо максимальної суми компенсації. Крім того, у випадках, коли житло знаходиться у зоні активних бойових дій, застосовується процедура дистанційного обстеження. Це дозволяє фіксувати руйнування навіть без фізичного доступу до об’єкта. Важливу роль відіграє муніципальна комісія, яка підтверджує факт пошкодження. Саме її висновок стає підставою для нарахування компенсації.

Як отримати компенсацію

Питання компенсації за майно, яке залишилося на окупованих територіях, залишається одним із найскладніших і водночас найболючіших для громадян України. Особливо це стосується нерухомості, яка залишилася в Криму або на територіях, окупованих ще у 2014 році. Багато власників втратили доступ до свого житла, але не отримали жодних механізмів компенсації.

"Процес репарацій з 2014 року – це процес, в якому 8 років залишилось в архіві. Тобто за ці 8 років не розроблялися репараційних механізмів, за ці роки не адвокатувалася тема відшкодування. На жаль", — зазначає голова громадської організації "Місто сили", Євген Гілін.

Голова громадської організації "Місто сили", Євген Гілін про окуповані території. Фото: Новини.LIVE

Відсутність чітких механізмів пов’язана з юридичною складністю питання репарацій та відшкодування збитків, завданих внаслідок окупації. Такі процеси зазвичай потребують міжнародних рішень, створення спеціальних фондів або укладення міждержавних угод. Наразі ж власники майна на окупованих територіях, зокрема в Криму, Донецькій та Луганській областях, фактично залишаються без дієвого інструменту відшкодування. Проте фіксація втрат і подача заяв залишається важливим кроком, який може забезпечити право на компенсацію в майбутньому.

Раніше ми писали, що у соцмережах почали ширитися припущення про можливе вилучення квартир у переселенців. Це викликало хвилю занепокоєння, проте віцепрем’єр та міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба поясним як цей механізм буде діяти. А також про те, що Україні готують новий підхід до забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом. Держава планує використовувати нерухомість, яка роками не експлуатувалася або залишилася без спадкоємців. Йдеться не лише про квартири, а й про гуртожитки та адміністративні будівлі, що простоюють.

