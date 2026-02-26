Как получить выплаты за разрушенное жилье в 2026 году

Изуродованный дом после вражеского удара по Одессе. Фото: Новини.LIVE

Российские войска продолжают террор против гражданского населения, уничтожая инфраструктуру, жилые дома, квартиры и имущество. В результате попаданий ракет и дронов тысячи украинцев остались без крова. Многие семьи потеряли близких, которые не смогли выбраться из-под завалов. Государство совместно с международными партнерами ввело специальные реестры для фиксации убытков и запуска механизмов компенсации. В то же время для многих пострадавших процедура возмещения до сих пор остается сложной, длительной и не всегда понятной.

О механизмах компенсаций, трудностях при оформлении документов и особенностях расчета выплат журналисты Новини.LIVE пообщались с председателем общественной организации "Город силы", Евгением Гилиным.

Компенсации за уничтоженное имущество

Купить сегодня квартиру или дом далеко не каждому под силу, а еще сложнее тем, кто потерял все в результате российской агрессии. Чтобы помочь таким людям государство начало формировать механизмы фиксации убытков и их дальнейшего возмещения. В частности, был создан государственный реестр поврежденного и уничтоженного имущества, а также международный реестр убытков, который работает при поддержке международного сообщества.

"На территории Украины, существует две процедуры — государственный и международный реестры убытков. Это две синхронизированные между собой компенсационные процедуры, суть которых заключается в возмещении ущерба за уничтожение или повреждение жилых объектов", — объясняет председатель общественной организации "Город силы", ʼ Евгений Гилин.

Председатель общественной организации "Город силы", Евгений Гилин о компенсациях. Фото: Новини.LIVE

Если человек получил частичную помощь от государства, он все равно может претендовать на дополнительную компенсацию из международных механизмов. Такой подход позволяет избежать ситуаций, когда выплаты перекрывают друг друга или, наоборот, оставляют человека без полного возмещения. Важно также, что обе процедуры направлены на долгосрочную перспективу, ведь международные выплаты могут осуществляться постепенно. Именно поэтому фиксация убытков в реестрах имеет решающее значение уже сейчас. Это формирует основу для будущих компенсационных программ.

Заявление на компенсацию

Процедура подачи заявки максимально цифровизирована и происходит через государственные онлайн-сервисы. Это позволяет людям подавать информацию независимо от их места пребывания. Особенно это важно для тех, кто был вынужден уехать из своих домов из-за боевых действий. Онлайн-формат также позволяет систематизировать информацию и ускорить ее обработку. В то же время важно правильно подготовить все необходимые документы. Именно наличие подтверждений позволяет официально зафиксировать факт разрушения и начать процедуру компенсации.

"Очень простая процедура обращения, она происходит через Дию. Алгоритм построен таким образом, что для того, чтобы подать заявку — будь то выбитые окна, или разрушенные стены, или полностью уничтоженная недвижимость — вы следуете по шаговой процедуре, где подгружаете документы, подтверждающие факт разрушения или уничтожения вашего жилья", — объясняет Евгений Гилин.

Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE

Речь идет о документах, подтверждающих право собственности, паспортные данные, информацию о составе семьи и зарегистрированных жильцов. Также важную роль играют официальные подтверждения от органов местного самоуправления и правоохранительных органов. Система построена таким образом, чтобы пользователь последовательно внес все необходимые данные. Это минимизирует риск ошибок и позволяет сформировать полную картину убытков.

Размер компенсации

Расчет компенсации базируется на четко определенных государством показателях. Учитывается площадь жилья, его тип и средняя стоимость квадратного метра. Также применяются специальные индикативы, которые позволяют стандартизировать подход к оценке убытков. Таким образом система стала более прозрачной и понятной. В то же время сумма компенсации может отличаться в зависимости от региона. Именно региональный фактор влияет на конечный размер выплат.

"При расчете берется за основу стоимость одного квадратного метра. В среднем это 34-36 тысяч гривен за квадратный метр. Хотя есть случаи, где речь идет о 25 тысячах, в зависимости от региона", — отмечает эксперт.

Разрушенный многоквартирный дом в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Для поврежденного жилья установлены отдельные ограничения по максимальной сумме компенсации. Кроме того, в случаях, когда жилье находится в зоне активных боевых действий, применяется процедура дистанционного обследования. Это позволяет фиксировать разрушения даже без физического доступа к объекту. Важную роль играет муниципальная комиссия, которая подтверждает факт повреждения. Именно ее заключение становится основанием для начисления компенсации.

Как получить компенсацию

Вопрос компенсации за имущество, которое осталось на оккупированных территориях, остается одним из самых сложных и одновременно самых болезненных для граждан Украины. Особенно это касается недвижимости, которая осталась в Крыму или на территориях, оккупированных еще в 2014 году. Многие владельцы потеряли доступ к своему жилью, но не получили никаких механизмов компенсации.

"Процесс репараций с 2014 года — это процесс, в котором 8 лет осталось в архиве. То есть за эти 8 лет не разрабатывались репарационные механизмы, за эти годы не адвокатировалась тема возмещения. К сожалению", — отмечает председатель общественной организации "Город силы", Евгений Гилин.

Председатель общественной организации "Город силы", Евгений Гилин об оккупированных территориях. Фото: Новини.LIVE

Отсутствие четких механизмов связано с юридической сложностью вопроса репараций и возмещения убытков, причиненных в результате оккупации. Такие процессы обычно требуют международных решений, создания специальных фондов или заключения межгосударственных соглашений. Пока же владельцы имущества на оккупированных территориях, в частности в Крыму, Донецкой и Луганской областях, фактически остаются без действенного инструмента возмещения. Однако фиксация потерь и подача заявлений остается важным шагом, который может обеспечить право на компенсацию в будущем.

Ранее мы писали, что в соцсетях начали распространяться предположения о возможном изъятии квартир у переселенцев. Это вызвало волну беспокойства, однако вице-премьер и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба объяснил как этот механизм будет действовать. А также о том, что Украине готовят новый подход к обеспечению внутренне перемещенных лиц жильем. Государство планирует использовать недвижимость, которая годами не эксплуатировалась или осталась без наследников. Речь идет не только о квартирах, но и о простаивающих общежитиях и административных зданиях.

