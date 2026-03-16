В Одессе уложен проезд по улицам: ремонт дорог

Ремонт дороги в Одесской области. Фото иллюстративное: Служба восстановления и развития общин

В Одессе начались дорожные работы сразу на нескольких улицах города. Из-за этого движение транспорта на отдельных участках может быть затруднено. Коммунальные службы ремонтируют покрытие и проводят другие работы на дорогах. Водителей просят заранее планировать маршруты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Ремонт дорог

В части Одессы коммунальщики проводят ремонт дорог. Работы продолжаются на нескольких важных улицах, поэтому на этих участках возможны пробки или частичные ограничения движения. В частности, ремонт ведут на:

просп. Князя Владимира Великого (на участке от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха) и ул. Академика Заболотного (на участке от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымской);

ул. Алексея Вадатурского, 67, 69, 71;

Фонтанская дорога, 7, 9, 9-А, 9-Б, 9-В;

ул. Независимости, 2, 4;

ул. Сегедская, 14, 16, 18;

ул. Длинная.

Тираспольское шоссе.

Водителей просят быть внимательными на этих участках, соблюдать правила дорожного движения и учитывать возможные задержки при планировании поездок по городу.

Государственные дороги

В Украине начали текущий ремонт государственных дорог, в частности международных трасс. Работы уже проводят на проблемных участках, где дорожное покрытие сильно повреждено после зимы. Например, на трассе Киев-Одесса на отдельных отрезках полностью срезают старый слой асфальта фрезой и укладывают новый. Ожидается, что такое покрытие прослужит примерно 3-5 лет до капитального ремонта.

По словам дорожников, часть участков на одесской трассе, которые ранее активно обсуждали водители из-за плохого состояния, уже отремонтировали. Параллельно подрядчики постепенно выходят на работы на других международных автодорогах страны.

Дорожные службы планируют в первую очередь восстановить самые проблемные отрезки международных и национальных трасс. Основные работы на дорогах государственного значения должны выполнить до 1 июня, если позволят погодные условия.

Деньги на дороги

В этом году на ремонт дорог в Украине нужно примерно 40-50 млрд грн. Об этом заявил председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин. По его словам, государственный бюджет вряд ли сможет полностью покрыть эти расходы, поэтому власти рассчитывают на помощь международных партнеров и финансовых институтов.

Сухомлин также пояснил, что в первую очередь планируют ремонтировать дороги национального и международного значения, которые больше всего пострадали после зимы. Часть средств могут привлечь через банки или международные фонды, ведь государству сложно самостоятельно выделить около 50 млрд грн на эти работы.

Напомним, мы сообщали, что в Харькове коммунальщики начали ремонт дорожного покрытия после зимнего периода. Сейчас устраняют повреждения, которые возникли из-за перепадов температур и постоянных осадков. В частности, повреждения устраняют на улице Полтавский Шлях, улице Петра Болбочана, проспекте Льва Ландау, улице Деревянко, улице Станислава Парталы и проспекте Аэрокосмическом.

Также мы писали, что ямочный ремонт в Киеве делают с грубыми нарушениями технологии. Из-за этого заплатки на дорогах могут не выдержать и трех месяцев. В системе ямочного ремонта фактически отсутствуют и нормальный жизненный цикл таких работ, и ответственные за результат, и полноценный сметный контроль.