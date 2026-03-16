В Одесі ускладено проїзд вулицями: ремонт доріг

Ремонт дороги на Одещині. Фото ілюстративне: Служба відновлення та розвитку громад

В Одесі розпочалися дорожні роботи одразу на кількох вулицях міста. Через це рух транспорту на окремих ділянках може бути ускладнений. Комунальні служби ремонтують покриття та проводять інші роботи на дорогах. Водіїв просять заздалегідь планувати маршрути.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

Читайте також:

Ремонт доріг

У частині Одеси комунальники проводять ремонт доріг. Роботи тривають на кількох важливих вулицях, тому на цих ділянках можливі затори або часткові обмеження руху. Зокрема, ремонт ведуть на:

просп. Князя Володимира Великого (на ділянці від вул. Кишинівської до вул. Давида Ойстраха) та вул. Академіка Заболотного (на ділянці від просп. Князя Володимира Великого до вул. Кримської);

вул. Олексія Вадатурського, 67, 69, 71;

Фонтанська дорога, 7, 9, 9-А, 9-Б, 9-В;

вул. Незалежності, 2, 4;

вул. Сегедська, 14, 16, 18;

вул. Довга.

Тираспольське шосе.

Водіїв просять бути уважними на цих ділянках, дотримуватися правил дорожнього руху та враховувати можливі затримки під час планування поїздок містом.

Державні дороги

В Україні розпочали поточний ремонт державних доріг, зокрема міжнародних трас. Роботи вже проводять на проблемних ділянках, де дорожнє покриття сильно пошкоджене після зими. Наприклад, на трасі Київ—Одеса на окремих відрізках повністю зрізають старий шар асфальту фрезою і укладають новий. Очікується, що таке покриття прослужить приблизно 3–5 років до капітального ремонту.

За словами дорожників, частину ділянок на одеській трасі, які раніше активно обговорювали водії через поганий стан, уже відремонтували. Паралельно підрядники поступово виходять на роботи на інших міжнародних автошляхах країни.

Дорожні служби планують у першу чергу відновити найпроблемніші відрізки міжнародних і національних трас. Основні роботи на дорогах державного значення мають виконати до 1 червня, якщо дозволятимуть погодні умови.

Гроші на дороги

Цього року на ремонт доріг в Україні потрібно приблизно 40–50 млрд грн. Про це заявив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин. За його словами, державний бюджет навряд чи зможе повністю покрити ці витрати, тому влада розраховує на допомогу міжнародних партнерів та фінансових інституцій.

Сухомлин також пояснив, що насамперед планують ремонтувати дороги національного та міжнародного значення, які найбільше постраждали після зими. Частину коштів можуть залучити через банки або міжнародні фонди, адже державі складно самостійно виділити близько 50 млрд грн на ці роботи.

Нагадаємо, ми повідомляли, що У Харкові комунальники розпочали ремонт дорожнього покриття після зимового періоду. Зараз усувають пошкодження, які виникли через перепади температур і постійні опади. Зокрема, пошкодження усувають на вулиці Полтавський Шлях, вулиці Петра Болбочана, проспекті Льва Ландау, вулиці Дерев’янка, вулиці Станіслава Партали та проспекті Аерокосмічному.

Також ми писали, що ямковий ремонт у Києві роблять із грубими порушеннями технології. Через це латки на дорогах можуть не витримати й трьох місяців. В системі ямкового ремонту фактично відсутні і нормальний життєвий цикл таких робіт, і відповідальні за результат, і повноцінний кошторисний контроль.