Одесі потрібні 7 млрд для захисту критичної інфраструктури

Знищена підстанція. Фото ілюстративне: Володимир Кудрицький/Facebook

В Одесі планують масштабні роботи із захисту критичної інфраструктури. За попередніми підрахунками, місту необхідно понад 7 млрд грн. Частину коштів можуть надати міжнародні партнери.

Про це повідомили в Одеській міській раді, передає Новини.LIVE.

Захист інфраструктури

В Одесі планують посилити захист критичної інфраструктури міста. Питання обговорили під час апаратної наради в міській раді. За оцінками міської адміністрації, для реалізації всіх необхідних заходів потрібно понад 7 млрд грн. Влада вже готується до окремої зустрічі з представниками будівельного бізнесу. Там обговорять можливі рішення та участь компаній у реалізації проєктів.

Наразі тривають переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо фінансування. У мерії розраховують, що 35–40% необхідної суми можуть надати у вигляді гранту, а решту — як кредит на пільгових умовах.

Зруйновані підстанції

Ситуація з енергопостачанням у регіоні залишається складною через руйнування енергетичної інфраструктури. Про це заявив народний депутат Олексій Кучеренко. За його словами, російські атаки пошкодили не лише генерацію, а й магістральні мережі високої напруги — 750, 330 і 220 кВ, які передають електроенергію до регіональних мереж. У регіоні фактично не залишилося повністю справних підстанцій НЕК "Укренерго". Із 11 необхідних силових трансформаторів працюють лише чотири. Крім того, з початку минулого року російські удари знищили 34 великі підстанції напругою 110 кВ. Це приблизно 45% їх загальної кількості в області. Деякі енергооб’єкти зазнавали обстрілів по кілька разів.

Більшість пошкоджених підстанцій розташовані в Одесі та передмісті. Через руйнування вони працюють лише частково, тому інженери змушені перерозподіляти навантаження через кабельні лінії. За словами Кучеренка, можливості для такого маневру вже майже вичерпані. Відновлення частини об’єктів може тривати місяці або навіть роки, адже виробництво трансформаторів і спеціального обладнання займає багато часу.

Нові укриття

У місті також триває перевірка підвальних приміщень, які можна облаштувати під укриття. Наразі їх кількість не відповідає встановленим нормативам. Найскладніша ситуація — у Пересипському районі. Через особливості місцевості там важко облаштовувати підземні сховища. Одним із можливих рішень може стати встановлення сертифікованих мобільних укриттів. Цього року такі конструкції вже планують встановити на одеському узбережжі.

Виплата допомоги

Крім того, місто продовжує виплачувати матеріальну допомогу людям, чиї будинки постраждали від обстрілів. Йдеться про компенсації на відновлення вікон і дверей. Міська комісія також розглядає документи на виплати за державною програмою "єВідновлення".

Нагадаємо, ми повідомляли, що українці, які втратили житло через війну, можуть отримати компенсацію. Для цього існує два механізми — державний та міжнародний реєстри збитків. Вони працюють паралельно та враховують виплати один одного. Подати заяву на відшкодування можна онлайн через застосунок "Дія".

