Відключення світла в Одесі: графіки на завтра

Відключення світла в Одесі: графіки на завтра

Дата публікації: 16 березня 2026 20:21
Нічна Одеса. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після масованих російських обстрілів енергосистема України працює з сильним дефіцитом потужності. Через це в регіонах і далі застосовують обмеження споживання електроенергії. Одеська область залишається однією з найбільш уразливих через значні пошкодження енергетичної інфраструктури. Завтра, 17 березня у частині громад будуть дотримуватися планових графіків, однак у самій Одесі діють аварійні відключення без попередження.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Стан мереж

Технічний стан електромереж поки що не дозволяє гарантувати стабільну роботу системи в усіх населених пунктах області. У багатьох громадах уже діють стабілізаційні графіки відключень. Водночас через пошкодження обладнання та нестабільну роботу енергосистеми ці обмеження не завжди вдається рівномірно застосовувати по всій області. Тому в деяких районах світло можуть вимикати частіше або на довший час, ніж передбачено планом.

Енергетики закликають мешканців використовувати електроенергію максимально обережно. Після відновлення подачі світла фахівці радять не вмикати одразу кілька потужних електроприладів. Різке зростання навантаження на мережу може спричинити нові аварії або повторні відключення. Перевірити ситуацію зі світлом за конкретною адресою можна через офіційні сайти операторів електромереж або їхні чат-боти.

Графіки відключення світла в Одесі

Зараз електропостачання в Одесі працює у режимі стабілізаційних обмежень. Однак ситуація на окремих ділянках мережі може змінюватися досить швидко. Через це фактичний час відключень іноді коригують у реальному часі залежно від навантаження на енергетичні вузли. Інколи оновлення в системі відбувається швидше, ніж інформація з’являється на онлайн-ресурсах.

Ремонт інфраструктури

Відновлення пошкоджених об’єктів енергетичної інфраструктури триває цілодобово. Енергетики поступово ремонтують магістральні мережі та обладнання. Коли система зможе повернутися до стабільної роботи без обмежень, залежить від темпів ремонтних робіт. Також важливим фактором залишається безпекова ситуація, адже нові атаки на енергетичну інфраструктуру можуть знову вплинути на роботу електромереж.

Роботи з відновлення

У вівторок, 17 березня, в Одеському районі заплановані термінові ремонтні роботи на енергетичному обладнанні. Через це з 06:00 до 18:00 для безпеки фахівців тимчасово відключать електроенергію в частині Одеси та передмістя. Об’єкти критичної інфраструктури обіцяють забезпечити живленням. Енергетики також попередили, що у разі повітряної тривоги роботи можуть затягнутися, а після їх завершення світло повертатимуть поступово, щоб уникнути перевантаження мережі та нових аварій.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в Одесі планують масштабні роботи із захисту критичної інфраструктури. За попередніми підрахунками, місту необхідно понад 7 млрд грн. Частину коштів можуть надати міжнародні партнери.

Також ми писали, що через російські обстріли в Одеській області зруйновано майже половину великих електропідстанцій. Через це регіон має серйозні проблеми з електропостачанням. Частина енергооб’єктів працює лише частково після неодноразових атак.

 

Одеса графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
