В Одесі завтра аварійні відключення: графіки лише для області

У понеділок, 16 березня, на Одещині діятимуть стабілізаційні графіки відключень електроенергії. В Одесі, частині Одеського району та окремих райцентрах світло вимикатимуть поза графіком. Енергетики пояснюють обмеження значними пошкодженнями інфраструктури після російських атак.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Ситуація зі світлом на Одещині

На сьогодні Одеська область залишається одним із найскладніших регіонів України за ситуацією з електропостачанням. Після масованих ударів по енергетичних об’єктах система працює з обмеженнями, а мережа не може передавати необхідні обсяги електроенергії.

За даними енергетиків, із середини грудня на Одещині пошкоджено або зруйновано 34 великі підстанції. Це майже половина їхньої загальної кількості. Деякі об’єкти зазнали кількох атак.

Що зі світлом в Одесі

Найбільших руйнувань зазнали енергетичні вузли в Одесі та навколишніх населених пунктах. Найскладніша ситуація зі світлом спостерігається у частині Одеського району. Найчастіше перебої виникають у Київському районі Одеси. Проблеми також фіксують у частині Приморського та Хаджибейського районів і локально — у Пересипському.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Тариф на електроенергію в 2026 році

У 2026 році тариф на електроенергію для населення в Україні можуть переглянути. За оцінками експертів, ціна може зрости приблизно до 5-5,5 гривні за кіловат-годину. Однією з причин називають масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури після російських атак на підстанції, електростанції та високовольтні мережі.

Нагадаємо, в Одесі 17 та 18 березня тимчасово припинять подачу газу на низці вулиць через ремонтні роботи на газопроводах. Частина адрес залишиться без газу на кілька годин, інші — на весь день.

Також ми писали, що уряд збільшив фіксовані обсяги газу на березень — до 10% для потреб населення та бюджетних установ, оскільки зима була морозною, тож підприємствам знадобилося більше газу, ніж передбачали договори.