В Одесі на кількох вулицях два дні не буде газу: які адреси
В Одесі 17 та 18 березня тимчасово припинять подачу газу на низці вулиць через ремонтні роботи на газопроводах. Частина адрес залишиться без газу на кілька годин, інші — на весь день. Газопостачання відновлять після завершення робіт.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на АТ "Одесагаз".
Де не буде газу 17 березня
Управління експлуатації газового господарства Одеси повідомило про планові роботи на газових мережах у кількох районах міста. Через це частину будинків тимчасово відключать від газопостачання.
17 березня з 9:00 без газу залишаться споживачі за такими адресами:
- Французький бульвар, 53;
- провулок Кренкеля, 7, 5, 3, 1.
Того ж дня роботи проведуть у районі СК "Примор’є" на Великій Садовій. Газ тимчасово відключать за адресами:
- вулиця 4-та Садова, 22;
- вулиця 6-та Садова, 65, 67, 69;
- вулиця Велика Садова, 9, 15, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 52.
Також 17 березня з 9:00 до 18:00 ремонтні роботи виконуватимуть на газопроводі на вулиці Богдана Хмельницького. Через це газ тимчасово вимкнуть у будинках за адресами:
- вулиця М’ясоїдівська, 30, 23/25;
- вулиця Богдана Хмельницького, 3, 11, 13.
Відключення газу в Одесі 18 березня
Наступного дня, 18 березня, з 9:00 до 18:00 газ відключатимуть на ширшій території через роботи на газопроводі середнього тиску.
Зокрема, без газу залишаться будинки на:
- вулиця Прохорівській, 39/41, 45, 47, 42;
- вулиця Запорізькій, 10, 19, 21, 30;
- вулиця Болгарській, 30, 59, 60, 72, 87, 88;
- вулиця Болтенка, 10, 59, 62;
- вулиця Степовій, 23/25;
- провулку Високому, 15, 22, 22а;
- вулиця Водопровідній, 13, 13б, 16;
- 3-му Водопровідному, 11;
- провулку 3-му Водопровідному, 9;
- вулиця Мечнікова, 132, 132/7;
- вулиця Середньофонтанській, 12, 14, 14а;
- провулку 6-му Басейному;
- вулиця Басейній, 6;
- вулиця Афанасьєва, 3/5, 11;
- Олексіївській площі, 1/11, 19;
- вулиця М’ясоїдівській, 25, 32;
- вулиця Богдана Хмельницького, 24;
- вулиця провулку Вокзальному, 2.
Газовики пояснюють, що роботи потрібні для обслуговування мереж та безпечної роботи газопроводу. Після завершення ремонту подачу газу відновлять.
Нагадаємо, Україна може почати транспортувати американський скраплений газ через Румунію. Наразі сторони обговорюють це питання.
Також ми писали, що у Газмережі назвали випадки, коли допускається скасування плати за доставку блакитного палива. Їх всього два:
- у разі пошкодження житла внаслідок обстрілів або аварій і припинення газопостачання у зв'язку з небезпечним станом мереж (нарахування зупиняють з місяця, що йде наступним після офіційної фіксації пошкодження);
- у разі розірвання договору розподілу газу й механічного від'єднання житла від газорозподільної мережі.
Окрім цього, в Україні й надалі діятимуть спеціальні обов'язки (ПСО) на ринку газу. Відповідно, для теплокомуненерго та бюджетних установ ціни на газ не зміняться до вересня 2026 року.
