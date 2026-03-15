В Одессе на нескольких улицах два дня не будет газа: какие адреса
В Одессе 17 и 18 марта временно прекратят подачу газа на ряде улиц из-за ремонтных работ на газопроводах. Часть адресов останется без газа на несколько часов, другие — на весь день. Газоснабжение возобновят после завершения работ.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на АО "Одессагаз".
Где не будет газа 17 марта
Управление эксплуатации газового хозяйства Одессы сообщило о плановых работах на газовых сетях в нескольких районах города. Из-за этого часть домов временно отключат от газоснабжения.
17 марта с 9:00 без газа останутся потребители по следующим адресам:
- Французский бульвар, 53;
- переулок Кренкеля, 7, 5, 3, 1.
В тот же день работы проведут в районе СК "Приморье" на Большой Садовой. Газ временно отключат по адресам:
- улица 4-я Садовая, 22;
- улица 6-я Садовая, 65, 67, 69;
- улица Большая Садовая, 9, 15, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 52.
Также 17 марта с 9:00 до 18:00 ремонтные работы будут выполнять на газопроводе на улице Богдана Хмельницкого. Из-за этого газ временно отключат в домах по адресам:
- улица Мясоедовская, 30, 23/25;
- улица Богдана Хмельницкого, 3, 11, 13.
Отключение газа в Одессе 18 марта
На следующий день, 18 марта, с 9:00 до 18:00 газ будут отключать на более широкой территории из-за работ на газопроводе среднего давления.
В частности, без газа останутся дома на:
- улица Прохоровской, 39/41, 45, 47, 42;
- улица Запорожской, 10, 19, 21, 30;
- улица Болгарской, 30, 59, 60, 72, 87, 88;
- улица Болтенко, 10, 59, 62;
- улица Степной, 23/25;
- переулке Высоком, 15, 22, 22а;
- улица Водопроводной, 13, 13б, 16;
- 3-м Водопроводном, 11;
- переулке 3-м Водопроводном, 9;
- улица Мечникова, 132, 132/7;
- улица Среднефонтанской, 12, 14, 14а;
- переулке 6-м Бассейном;
- улица Бассейной, 6;
- улица Афанасьева, 3/5, 11;
- Алексеевской площади, 1/11, 19;
- улица Мясоедовская, 25, 32;
- улица Богдана Хмельницкого, 24;
- улица переулке Вокзальном, 2.
Газовики объясняют, что работы нужны для обслуживания сетей и безопасной работы газопровода. После завершения ремонта подачу газа возобновят.
Напомним, Украина может начать транспортировать американский сжиженный газ через Румынию. Сейчас стороны обсуждают этот вопрос.
Также мы писали, что в Газсети назвали случаи, когда допускается отмена платы за доставку голубого топлива. Их всего два:
- в случае повреждения жилья вследствие обстрелов или аварий и прекращения газоснабжения в связи с опасным состоянием сетей (начисления останавливают с месяца, следующего после официальной фиксации повреждения);
- в случае расторжения договора распределения газа и механического отсоединения жилья от газораспределительной сети.
Кроме этого, в Украине и в дальнейшем будут действовать специальные обязанности (ПСО) на рынке газа. Соответственно, для теплокоммунэнерго и бюджетных учреждений цены на газ не изменятся до сентября 2026 года.
