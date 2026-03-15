Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В Одессе на нескольких улицах два дня не будет газа: какие адреса

В Одессе на нескольких улицах два дня не будет газа: какие адреса

Ua ru
Дата публикации 15 марта 2026 13:45
Подожженная газовая плита. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе 17 и 18 марта временно прекратят подачу газа на ряде улиц из-за ремонтных работ на газопроводах. Часть адресов останется без газа на несколько часов, другие — на весь день. Газоснабжение возобновят после завершения работ.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на АО "Одессагаз".

Реклама
Где не будет газа 17 марта

Управление эксплуатации газового хозяйства Одессы сообщило о плановых работах на газовых сетях в нескольких районах города. Из-за этого часть домов временно отключат от газоснабжения.

17 марта с 9:00 без газа останутся потребители по следующим адресам:

  • Французский бульвар, 53;
  • переулок Кренкеля, 7, 5, 3, 1.

В тот же день работы проведут в районе СК "Приморье" на Большой Садовой. Газ временно отключат по адресам:

  • улица 4-я Садовая, 22;
  • улица 6-я Садовая, 65, 67, 69;
  • улица Большая Садовая, 9, 15, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 52.

Также 17 марта с 9:00 до 18:00 ремонтные работы будут выполнять на газопроводе на улице Богдана Хмельницкого. Из-за этого газ временно отключат в домах по адресам:

  • улица Мясоедовская, 30, 23/25;
  • улица Богдана Хмельницкого, 3, 11, 13.

Отключение газа в Одессе 18 марта

На следующий день, 18 марта, с 9:00 до 18:00 газ будут отключать на более широкой территории из-за работ на газопроводе среднего давления.

В частности, без газа останутся дома на:

  • улица Прохоровской, 39/41, 45, 47, 42;
  • улица Запорожской, 10, 19, 21, 30;
  • улица Болгарской, 30, 59, 60, 72, 87, 88;
  • улица Болтенко, 10, 59, 62;
  • улица Степной, 23/25;
  • переулке Высоком, 15, 22, 22а;
  • улица Водопроводной, 13, 13б, 16;
  • 3-м Водопроводном, 11;
  • переулке 3-м Водопроводном, 9;
  • улица Мечникова, 132, 132/7;
  • улица Среднефонтанской, 12, 14, 14а;
  • переулке 6-м Бассейном;
  • улица Бассейной, 6;
  • улица Афанасьева, 3/5, 11;
  • Алексеевской площади, 1/11, 19;
  • улица Мясоедовская, 25, 32;
  • улица Богдана Хмельницкого, 24;
  • улица переулке Вокзальном, 2.

Газовики объясняют, что работы нужны для обслуживания сетей и безопасной работы газопровода. После завершения ремонта подачу газа возобновят.

Больше новостей о газе в Украине

Напомним, Украина может начать транспортировать американский сжиженный газ через Румынию. Сейчас стороны обсуждают этот вопрос.

Также мы писали, что в Газсети назвали случаи, когда допускается отмена платы за доставку голубого топлива. Их всего два:

  • в случае повреждения жилья вследствие обстрелов или аварий и прекращения газоснабжения в связи с опасным состоянием сетей (начисления останавливают с месяца, следующего после официальной фиксации повреждения);
  • в случае расторжения договора распределения газа и механического отсоединения жилья от газораспределительной сети.

Кроме этого, в Украине и в дальнейшем будут действовать специальные обязанности (ПСО) на рынке газа. Соответственно, для теплокоммунэнерго и бюджетных учреждений цены на газ не изменятся до сентября 2026 года.

газ Новости Одессы
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации