В Одессе завтра аварийные отключения: графики только для области
В понедельник, 16 марта, в Одесской области будут действовать стабилизационные графики отключений электроэнергии. В Одессе, части Одесского района и отдельных райцентрах свет будут выключать вне графика. Энергетики объясняют ограничения значительными повреждениями инфраструктуры после российских атак.
Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.
Ситуация со светом на Одесчине
На сегодня Одесская область остается одним из самых сложных регионов Украины по ситуации с электроснабжением. После массированных ударов по энергетическим объектам система работает с ограничениями, а сеть не может передавать необходимые объемы электроэнергии.
По данным энергетиков, с середины декабря в Одесской области повреждены или разрушены 34 крупные подстанции. Это почти половина их общего количества. Некоторые объекты подверглись нескольким атакам.
Что со светом в Одессе
Наибольшим разрушениям подверглись энергетические узлы в Одессе и окружающих населенных пунктах. Самая сложная ситуация со светом наблюдается в части Одесского района. Чаще всего перебои возникают в Киевском районе Одессы. Проблемы также фиксируют в части Приморского и Хаджибейского районов и локально — в Пересыпском.
Как узнать, когда появится электроэнергия
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Тариф на электроэнергию в 2026 году
В 2026 году тариф на электроэнергию для населения в Украине могут пересмотреть. По оценкам экспертов, цена может вырасти примерно до 5-5,5 гривны за киловатт-час. Одной из причин называют масштабные повреждения энергетической инфраструктуры после российских атак на подстанции, электростанции и высоковольтные сети.
Напомним, в Одессе 17 и 18 марта временно прекратят подачу газа на ряде улиц из-за ремонтных работ на газопроводах. Часть адресов останется без газа на несколько часов, другие — на весь день.
Также мы писали, что правительство увеличило фиксированные объемы газа на март — до 10% для нужд населения и бюджетных учреждений, поскольку зима была морозной, поэтому предприятиям понадобилось больше газа, чем предусматривали договоры.
