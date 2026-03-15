В Одессе завтра аварийные отключения: графики только для области

Женщина идет по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 16 марта, в Одесской области будут действовать стабилизационные графики отключений электроэнергии. В Одессе, части Одесского района и отдельных райцентрах свет будут выключать вне графика. Энергетики объясняют ограничения значительными повреждениями инфраструктуры после российских атак.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Реклама

Читайте также:

Ситуация со светом на Одесчине

На сегодня Одесская область остается одним из самых сложных регионов Украины по ситуации с электроснабжением. После массированных ударов по энергетическим объектам система работает с ограничениями, а сеть не может передавать необходимые объемы электроэнергии.

По данным энергетиков, с середины декабря в Одесской области повреждены или разрушены 34 крупные подстанции. Это почти половина их общего количества. Некоторые объекты подверглись нескольким атакам.

Что со светом в Одессе

Наибольшим разрушениям подверглись энергетические узлы в Одессе и окружающих населенных пунктах. Самая сложная ситуация со светом наблюдается в части Одесского района. Чаще всего перебои возникают в Киевском районе Одессы. Проблемы также фиксируют в части Приморского и Хаджибейского районов и локально — в Пересыпском.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Тариф на электроэнергию в 2026 году

В 2026 году тариф на электроэнергию для населения в Украине могут пересмотреть. По оценкам экспертов, цена может вырасти примерно до 5-5,5 гривны за киловатт-час. Одной из причин называют масштабные повреждения энергетической инфраструктуры после российских атак на подстанции, электростанции и высоковольтные сети.

Напомним, в Одессе 17 и 18 марта временно прекратят подачу газа на ряде улиц из-за ремонтных работ на газопроводах. Часть адресов останется без газа на несколько часов, другие — на весь день.

Также мы писали, что правительство увеличило фиксированные объемы газа на март — до 10% для нужд населения и бюджетных учреждений, поскольку зима была морозной, поэтому предприятиям понадобилось больше газа, чем предусматривали договоры.