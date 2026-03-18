В Одессе в двух районах пропал свет: авария на электросети

В Одессе в двух районах пропал свет: авария на электросети

Дата публикации 18 марта 2026 15:36
Специалист ремонтирует сети. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Одессе часть жителей осталась без света из-за аварии. Отключения затронули несколько районов города. Энергетики уже работают на месте и обещают восстановить подачу электроэнергии. В то же время в сегодня проводят еще и технические работы в других районах.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.

Читайте также:

Авария в сети

В части Приморского и Пересыпского районов Одессы пропал свет из-за локальной аварии в сети. Без электроэнергии остались отдельные дома и улицы. Специалисты уже выехали на место и занимаются ремонтом, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение.

Пока продолжаются работы, жителей просят с пониманием отнестись к ситуации. Точные сроки восстановления пока не называют, ведь это зависит от сложности повреждения.

Ремонтные работы

Кроме того, сегодня 18 марта с 08:00 до 17:00 энергетики проводят срочный ремонт оборудования. Из-за этого частично обесточат Хаджибейский и Киевский районы Одессы. Также в Киевском и Приморском районах возможны кратковременные отключения света — до одного часа в течение дня.

Графики отключений

По команде НЭК "Укрэнерго" в Одесской области введены стабилизационные отключения с 12:00 до 24:00. В то же время в самой Одессе графики пока не применяют — ограничения касаются только области. В случае изменений обещают сообщать дополнительно. Энергетики напоминают, что ситуация может меняться в зависимости от нагрузки на сеть и состояния энергосистемы.

Графіки світла в Одесі
Время отключений света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК
Графіки світла в Одесі
Время отключений света для групп от 4.1 до 6.2. Фото: ДТЭК

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, что ночью, 18 марта, Одесскую область атаковали российские ударные дроны. В результате попадания поврежден объект критической инфраструктуры. На месте возник пожар, который спасатели быстро потушили. Обошлось без погибших и пострадавших.

Также мы писали, что Одесской области разрушена почти половина крупных электроподстанций. Из-за этого регион имеет серьезные проблемы с электроснабжением. Часть энергообъектов работает лишь частично после неоднократных атак.

Долженко Екатерина
