Тарифи на світло в Одесі: вартість у квітні 4,32 грн за кВт⋅год

Пенсіонери рахують комунальні.

У квітні 2026 року одесити платитимуть за електроенергію за старими тарифами. Вартість для населення залишилась без змін. Водночас частина споживачів може платити менше завдяки нічному тарифу. Для цього потрібно встановити двозонний лічильник.

Журналісти Новини.LIVE пояснюють, скільки коштуватиме електроенергія в Одесі у квітні та від чого залежить кінцева сума в платіжках.

Тарифи для населення

У березні ціна електроенергії для побутових споживачів в Одесі становить 4,32 грн за кВт⋅год. Цей тариф продовжує діяти без змін відповідно до рішення уряду. Ті, хто користується двозонними лічильниками, можуть зменшити витрати. У нічний час — з 23:00 до 07:00 — електроенергія коштує 2,16 грн за кВт⋅год, що вдвічі дешевше. Удень діє стандартний тариф — 4,32 грн. Такий варіант вигідний для тих, хто вмикає техніку вночі, наприклад бойлер чи пральну машину.

Вартість для бізнесу

Для бізнесу ціни інші. Базова вартість електроенергії у 2026 році становить 686,23 грн за МВт⋅год без ПДВ. Для підприємств у сфері "зеленої" електрометалургії діє знижений тариф — 359,55 грн за МВт⋅год. Остаточна ціна залежить від класу напруги: для високої вона нижча, для низької — вища.

Як встановити двозонний лічильник

Щоб перейти на нічний тариф, потрібно звернутися до свого оператора електромереж. Для цього подають заяву та копії документів: паспорта, ідентифікаційного коду, підтвердження права власності на житло договору на постачання електроенергії. Сам лічильник можна купити самостійно або через оператора. Головне, щоб він був сертифікований і налаштований під дві часові зони.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що квітня 2026 року ціни на паркування в Одесі не зміняться. Місто залишило ті самі тарифи, пільги та правила оплати. Водночас контроль за дотриманням умов став жорсткішим. Водіям варто знати, коли потрібно платити і які штрафи загрожують за порушення.

Також ми писали про те, що у наступному місяці мешканці Одеси оплачуватимуть газ за чинним тарифом без змін. Попри подорожчання енергоресурсів на ринку, для населення вартість блакитного палива залишається фіксованою. Це пояснюється державним регулюванням, яке діє під час воєнного стану.