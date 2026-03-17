Тарифи на опалення для одеситів із квітня: цифри у платежах

У квітні 2026 року жителі Одеси платитимуть за тепло за чинними тарифами. Підвищення для населення поки не планується. Це пов’язано з державним мораторієм, який діє під час воєнного стану. Тому ціни на опалення для домогосподарств залишаються замороженими.

Журналісти Новини.LIVE розповідають, скільки доведеться платити одеситам за опалення у квітні.

Тарифи для населення

Зараз у місті діє тариф для населення приблизно 1813 грн за 1 гігакалорію тепла. У будинках, де встановлені лічильники, сума в платіжках залежить від фактичного споживання. Якщо ж приладу обліку немає, оплату нараховують за площею житла. У середньому це близько 30,7 грн за квадратний метр опалювальної площі. Тому підсумкова сума у квитанції залежить від розміру квартири.

Ціни для підприємств

Для інших категорій споживачів тарифи значно вищі. Бюджетні установи платять понад 4500 грн за гігакалорію тепла. Релігійні організації сплачують майже 5000 грн за гігакалорію, а бізнес — понад 5500 грн. Таку різницю пояснюють тим, що державні обмеження на підвищення тарифів стосуються лише населення.

Вплив погоди

На суму у квитанціях може вплинути і температура повітря. Якщо на вулиці буде тепліше, подачу тепла можуть зменшувати або тимчасово зупиняти. У такому випадку нарахування у платіжках будуть нижчими, адже зменшиться фактичне споживання тепла. Також може бути й навпаки, якщо температура повітря не прогріється достатньо — опалення продовжить працювати. Через це сума оплати збільшиться.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що у квітні мешканці Одеси оплачуватимуть газ за чинним тарифом без змін. Попри подорожчання енергоресурсів на ринку, для населення вартість блакитного палива залишається фіксованою. Це пояснюється державним регулюванням, яке діє під час воєнного стану.

Також ми писали, що у наступному місяці тарифи на вивезення сміття для жителів Одеси не зміняться. Попри подорожчання пального та зростання витрат підприємств, ціни для населення залишаються на попередньому рівні. Поки що їх не переглядатимуть.