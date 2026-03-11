Миколаївщина змінила систему водогону, — Кім

Будівництво водогону. Фото ілюстративне: Агентство з відновлення

У Миколаєві досі немає питної води у кранах містян. Роботи над новим водогоном тривають і вже вийшли на завершальний етап. Його перевага полягає в тому, що вода до міста подаватиметься з декількох напрямків, а не з одного, як це було раніше.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Знищення інфраструктури

Прифронтові регіони почали готуватися до енергетичних викликів ще з 2022 року. Для Миколаївщини це стало вимушеним кроком через постійні атаки та руйнування інфраструктури. Начальник Миколаївської ОВА пояснив, що у прифронтових регіонах, зокрема на Миколаївщині, систему життєзабезпечення почали перебудовувати ще з перших місяців повномасштабної війни.

"Ми це робили всі разом ще з 2022 року. Ми були вимушені. Нам підірвали водогін у квітні 2022-го. І нас атакували ракетами 300 днів поспіль", — сказав Кім.

Новий водогін

Після підриву водогону у 2022 році в області почали реалізовувати проєкт нової системи водопостачання. Його завдання — створити кілька джерел подачі води для міста. За словами очільника області, після завершення робіт Миколаїв матиме кілька альтернативних напрямків, звідки можна буде брати воду.

"Закінчується проєкт по водогону, який президент України сказав зробити. Тобто в нас тепер декілька джерел, три, де ми можемо брати воду", — зазначив Кім.

Опалення у Миколаєві

Після ударів по місцевій ТЕЦ влада разом з міжнародними партнерами та урядом почала встановлювати блочно-модульні котельні. Це дозволило змінити систему теплопостачання і зробити її більш стійкою. За роки війни в області встановили понад сотню таких котелень. Завдяки цьому Миколаївщина повністю диверсифікувала систему тепла.

"Нам потрібні гроші від уряду, які пообіцяли на підключення. І до 1 вересня ми будемо повністю озброєні", — сказав Кім.

