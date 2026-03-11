Война заставила Николаев полностью изменить инфраструктуру

Строительство водопровода. Фото иллюстративное: Агентство по восстановлению

В Николаеве жители по-прежнему остаются без питьевой воды в кранах. Работы по строительству нового водопровода продолжаются и уже подходят к завершению. Главное преимущество системы в том, что вода будет поступать в город сразу из нескольких источников, в отличие от прежнего единственного направления.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Уничтожение инфраструктуры

Прифронтовые регионы начали готовиться к энергетическим вызовам еще с 2022 года. Для Николаевщины это стало вынужденным шагом из-за постоянных атак и разрушения инфраструктуры. Начальник Николаевской ОГА объяснил, что в прифронтовых регионах, в частности на Николаевщине, систему жизнеобеспечения начали перестраивать еще с первых месяцев полномасштабной войны.

"Мы это делали все вместе еще с 2022 года. Мы были вынуждены. Нам взорвали водопровод в апреле 2022-го. И нас атаковали ракетами 300 дней подряд", — сказал Ким.

Новый водопровод

После подрыва водопровода в 2022 году в области начали реализовывать проект новой системы водоснабжения. Его задача — создать несколько источников подачи воды для города. По словам главы области, после завершения работ Николаев будет иметь несколько альтернативных направлений, откуда можно будет брать воду.

"Заканчивается проект по водопроводу, который президент Украины сказал сделать. То есть у нас теперь несколько источников, три, где мы можем брать воду", — отметил Ким.

Отопление в Николаеве

После ударов по местной ТЭЦ власти вместе с международными партнерами и правительством начали устанавливать блочно-модульные котельные. Это позволило изменить систему теплоснабжения и сделать ее более устойчивой. За годы войны в области установили более сотни таких котельных. Благодаря этому Николаевщина полностью диверсифицировала систему тепла.

"Нам нужны деньги от правительства, которые пообещали на подключение. И до 1 сентября мы будем полностью вооружены", — сказал Ким.

