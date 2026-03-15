Для одеситів змін не буде: тариф на вивіз сміття у квітні

Баки для сміття.

У квітні тарифи на вивезення сміття для жителів Одеси не зміняться. Попри подорожчання пального та зростання витрат підприємств, ціни для населення залишаються на попередньому рівні. Поки що їх не переглядатимуть.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на сайт Одеської міської ради.

Тариф на вивіз сміття в Одесі

У різних районах Одеси послугу з вивезення побутових відходів надають різні оператори. Саме від компанії та типу житла залежить сума, яку мешканці бачать у платіжках.

Зокрема, у Київському районі працює компанія "Кліар-Сіті", у Суворовському — "Еко-Ренесанс", у Приморському — "ТВ-Серрус", а в Хаджибейському районі послугу надає комунальне підприємство "Одескомунтранс".

Для мешканців багатоповерхівок тарифи залишаються такими:

"Еко-Ренесанс" — 35,49 грн з людини на місяць;

"Кліар-Сіті" — 33,99 грн;

"ТВ-Серрус" — 34,80 грн;

"Одескомунтранс" — 34,13 грн.

У приватному секторі ціни вищі. Там тариф становить:

"Еко-Ренесанс" — 61,26 грн з людини;

"Кліар-Сіті" — 58,68 грн;

"ТВ-Серрус" — 60,07 грн;

"Одескомунтранс" — 58,89 грн.

Розмір платежу залежить від кількості зареєстрованих мешканців у квартирі або будинку. Наприклад, родина з трьох людей у багатоповерхівці платить приблизно від 100 до 105 гривень на місяць.

Що входить до тарифу

До тарифу входить не лише вивезення контейнерів. У послугу також включені збір відходів, транспортування, обслуговування контейнерних майданчиків та утилізація сміття на полігонах.

Водночас підприємства, які займаються вивезенням відходів, уже говорять про зростання витрат. Зокрема, дорожчає пальне, збільшуються витрати на ремонт техніки та утримання полігонів. Якщо ці витрати продовжать зростати, оператори можуть ініціювати перегляд тарифів.

Які країни ЄС мають найвищий рівень переробки сміття

Показники циркулярності суттєво відрізняються між країнами. Абсолютним лідером залишаються Нідерланди з результатом 32,7%.

До першої трійки також увійшли Бельгія (22,7%) та Італія (21,6%).

На іншому полюсі — держави, де повторне використання матеріалів майже не розвивається. Румунія повертає в обіг лише 1,3% ресурсів, а Фінляндія та Ірландія — по 2%.

Такий розрив пояснюється різними моделями виробництва, масштабами видобутку первинних ресурсів та нерівномірністю інвестицій у переробку.

Нагадаємо, світовий океан забруднюють пластикові відходи, і сміття так багато, що навіть якби людство просто сьогодні відмовилося від використання пластика, на очищення Світового океану знадобилося б понад століття. За підрахунками дослідників, зараз у воді є близько 170 трильйонів шматочків пластику.

У відповідь на забруднення пластиком планети вчені пропонують використовувати спирти та недорогі й широкодоступні залізні каталізатори для деполімеризації ПЕТ з пляшок і текстильних відходів. Це, як зазначається у статті, не тільки екологічне, а й практичне рішення проблеми зі спалюванням пластикових відходів.