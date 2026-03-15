Главная Одесса Для одесситов изменений не будет: тариф на вывоз мусора в апреле

Дата публикации 15 марта 2026 17:10
Баки для мусора. Фото: Новини.LIVE

В апреле 2026 тарифы на вывоз мусора для одесситов не изменятся. Несмотря на подорожание топлива и рост расходов предприятий, цены для горожан остаются на прежнем уровне. Пока что их не будут пересматривать.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сайт Одесского городского совета.

Реклама
Тариф на вывоз мусора в Одессе

В разных районах Одессы услугу по вывозу бытовых отходов предоставляют разные операторы. Именно от компании и типа жилья зависит сумма, которую жители видят в платежках.

В частности, в Киевском районе работает компания "Клиар-Сити", в Суворовском — "Эко-Ренессанс", в Приморском — "ТВ-Серрус", а в Хаджибейском районе услугу предоставляет коммунальное предприятие "Одескомунтранс".

Для жителей многоэтажек тарифы остаются такими же:

  • "Эко-Ренессанс" — 35,49 грн с человека в месяц;
  • "Клиар-Сити" — 33,99 грн;
  • "ТВ-Серрус" — 34,80 грн;
  • "Одескомунтранс" — 34,13 грн.

В частном секторе цены выше. Там тариф составляет:

  • "Эко-Ренессанс" — 61,26 грн с человека;
  • "Клиар-Сити" — 58,68 грн;
  • "ТВ-Серрус" — 60,07 грн;
  • "Одескомунтранс" — 58,89 грн.

Размер платежа зависит от количества зарегистрированных жильцов в квартире или доме. Например, семья из трех человек в многоэтажке платит примерно от 100 до 105 гривен в месяц.

Что входит в тариф

В тариф входит не только вывоз контейнеров. В услугу также включены сбор отходов, транспортировка, обслуживание контейнерных площадок и утилизация мусора на полигонах.

В то же время предприятия, которые занимаются вывозом отходов, уже говорят о росте расходов. В частности, дорожает топливо, увеличиваются расходы на ремонт техники и содержание полигонов. Если эти расходы продолжат расти, операторы могут инициировать пересмотр тарифов.

Какие страны ЕС имеют самый высокий уровень переработки мусора

Показатели циркулярности существенно отличаются между странами. Абсолютным лидером остаются Нидерланды с результатом 32,7%.

В первую тройку также вошли Бельгия (22,7%) и Италия (21,6%).

На другом полюсе — государства, где повторное использование материалов почти не развивается. Румыния возвращает в оборот лишь 1,3% ресурсов, а Финляндия и Ирландия — по 2%.

Такой разрыв объясняется различными моделями производства, масштабами добычи первичных ресурсов и неравномерностью инвестиций в переработку.

Напомним, мировой океан загрязняют пластиковые отходы, и мусора так много, что даже если бы человечество просто сегодня отказалось от использования пластика, на очистку Мирового океана понадобилось бы более века. По подсчетам исследователей, сейчас в воде есть около 170 триллионов кусочков пластика.

В ответ на загрязнение пластиком планеты ученые предлагают использовать спирты и недорогие и широкодоступные железные катализаторы для деполимеризации ПЭТ из бутылок и текстильных отходов. Это, как отмечается в статье, не только экологическое, но и практическое решение проблемы со сжиганием пластиковых отходов.

мусор Новости Одессы
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

