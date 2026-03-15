Для одесситов изменений не будет: тариф на вывоз мусора в апреле

Баки для мусора.

В апреле 2026 тарифы на вывоз мусора для одесситов не изменятся. Несмотря на подорожание топлива и рост расходов предприятий, цены для горожан остаются на прежнем уровне. Пока что их не будут пересматривать.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сайт Одесского городского совета.

Тариф на вывоз мусора в Одессе

В разных районах Одессы услугу по вывозу бытовых отходов предоставляют разные операторы. Именно от компании и типа жилья зависит сумма, которую жители видят в платежках.

В частности, в Киевском районе работает компания "Клиар-Сити", в Суворовском — "Эко-Ренессанс", в Приморском — "ТВ-Серрус", а в Хаджибейском районе услугу предоставляет коммунальное предприятие "Одескомунтранс".

Для жителей многоэтажек тарифы остаются такими же:

"Эко-Ренессанс" — 35,49 грн с человека в месяц;

"Клиар-Сити" — 33,99 грн;

"ТВ-Серрус" — 34,80 грн;

"Одескомунтранс" — 34,13 грн.

В частном секторе цены выше. Там тариф составляет:

"Эко-Ренессанс" — 61,26 грн с человека;

"Клиар-Сити" — 58,68 грн;

"ТВ-Серрус" — 60,07 грн;

"Одескомунтранс" — 58,89 грн.

Размер платежа зависит от количества зарегистрированных жильцов в квартире или доме. Например, семья из трех человек в многоэтажке платит примерно от 100 до 105 гривен в месяц.

Что входит в тариф

В тариф входит не только вывоз контейнеров. В услугу также включены сбор отходов, транспортировка, обслуживание контейнерных площадок и утилизация мусора на полигонах.

В то же время предприятия, которые занимаются вывозом отходов, уже говорят о росте расходов. В частности, дорожает топливо, увеличиваются расходы на ремонт техники и содержание полигонов. Если эти расходы продолжат расти, операторы могут инициировать пересмотр тарифов.

