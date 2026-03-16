Головна Одеса Ціна на газ в Одесі у квітні: тариф для населення та бізнесу

Ціна на газ в Одесі у квітні: тариф для населення та бізнесу

Дата публікації: 16 березня 2026 18:31
Платіжка за газ. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У квітні мешканці Одеси оплачуватимуть газ за чинним тарифом без змін. Попри подорожчання енергоресурсів на ринку, для населення вартість блакитного палива залишається фіксованою. Це пояснюється державним регулюванням, яке діє під час воєнного стану.

Журналісти Новини.LIVE розповідають, скільки доведеться платити одеситам за газ у квітні.

Тариф для населення

Побутові споживачі в Одесі у квітні сплачуватимуть 7,96 грн за кубометр газу. Окремо оплачується послуга доставки, яку забезпечує компанія "Одесагаз". Її вартість становить 1,308 грн за кубометр. Такий тариф зберігається в межах державного регулювання під час воєнного стану. Завдяки цьому ціна для населення залишається стабільною незалежно від коливань на енергетичному ринку.

Водночас експерти нагадують, що мораторій на підвищення тарифів не є безстроковим. Якщо його скасують, ціна на газ для населення може зрости вже навесні.

Ціни для бізнесу

Для підприємств діють інші умови. Вартість транспортування газу для бізнесу становить 501,97 грн за тисячу кубометрів. Порівняно з позаминулим роком витрати на доставку для компаній зросли приблизно на 305%. Таке подорожчання може впливати на ринок товарів і послуг, адже бізнес часто включає витрати на енергоресурси у кінцеву ціну продукції. 

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що у квітні тарифи на вивезення сміття для жителів Одеси не зміняться. Попри подорожчання пального та зростання витрат підприємств, ціни для населення залишаються на попередньому рівні. Поки що їх не переглядатимуть.

Також ми писали про те, що у наступному місяці тарифи на воду для жителів Одеси не зміняться. Ціни для населення залишаються на рівні, який встановили ще до початку повномасштабної війни. Під час воєнного стану їх не переглядають.

тарифи комунальні послуги Одеса
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
