Ціна на газ в Одесі у квітні: тариф для населення та бізнесу

Платіжка за газ.

У квітні мешканці Одеси оплачуватимуть газ за чинним тарифом без змін. Попри подорожчання енергоресурсів на ринку, для населення вартість блакитного палива залишається фіксованою. Це пояснюється державним регулюванням, яке діє під час воєнного стану.

Журналісти Новини.LIVE розповідають, скільки доведеться платити одеситам за газ у квітні.

Тариф для населення

Побутові споживачі в Одесі у квітні сплачуватимуть 7,96 грн за кубометр газу. Окремо оплачується послуга доставки, яку забезпечує компанія "Одесагаз". Її вартість становить 1,308 грн за кубометр. Такий тариф зберігається в межах державного регулювання під час воєнного стану. Завдяки цьому ціна для населення залишається стабільною незалежно від коливань на енергетичному ринку.

Водночас експерти нагадують, що мораторій на підвищення тарифів не є безстроковим. Якщо його скасують, ціна на газ для населення може зрости вже навесні.

Ціни для бізнесу

Для підприємств діють інші умови. Вартість транспортування газу для бізнесу становить 501,97 грн за тисячу кубометрів. Порівняно з позаминулим роком витрати на доставку для компаній зросли приблизно на 305%. Таке подорожчання може впливати на ринок товарів і послуг, адже бізнес часто включає витрати на енергоресурси у кінцеву ціну продукції.

