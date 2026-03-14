Тарифи на воду для одеситів у квітні залишаться без змін

Вода тече з крана.

У квітні 2026 року тарифи на воду для жителів Одеси не зміняться. Ціни для населення залишаються на рівні, який встановили ще до початку повномасштабної війни. Під час воєнного стану їх не переглядають.

скільки одесити платитимуть за воду у квітні.

Тарифи на воду в Одесі

В Одесі для населення діють два основні тарифи. За водопостачання потрібно платити 14,93 гривні за кубометр без ПДВ, а за водовідведення — 14,37 гривні за кубометр без ПДВ.

Після нарахування податку фактична вартість води разом із водовідведенням становить приблизно 35 гривень за кубометр. Саме таку суму жителі міста бачать у своїх платіжках.

Кінцева сума залежить від обсягу використаної води. Якщо у квартирі встановлений лічильник, оплату нараховують за фактичним споживанням. Якщо лічильника немає, рахунок формують за встановленими нормами, і він часто виходить більшим.

Окремо мешканці сплачують абонентську плату за обслуговування систем водопостачання та каналізації. Вона може становити до 85,88 гривні на місяць за дві послуги.

Ціни на воду для бізнесу

Водночас для бізнесу тарифи значно вищі. Інші споживачі, окрім населення, платять понад 30 гривень за кубометр води без ПДВ та близько 24 гривень за водовідведення.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Росія змінить акценти в атаках по Україні вже цієї весни. Якщо взимку головною ціллю були тепло й енергетика, то далі під удар ризикує потрапити водопостачання великих, зокрема й Одеси.

Так, після ракетно-дронової атаки РФ, яку вона здійснила на початку березня на Дністровську ГЕС, у водах Дністра зафіксували забруднення технічними маслами. Плями помітили на ділянках річки у Вінницькій області, а забруднення рухається вниз за течією. Через це українські служби почали перевіряти воду біля водозабору для Одеси. Саме Дністер є одним із головних джерел питної води для міста.

Наразі забруднення течією уже дісталося до Молдови. Там активізували боротьбу з маслами в річці Дністрі. Уряди країни та армія залучили спецтехніку, лабораторії та оперативні групи. Також введено тимчасову заборону на риболовлю в уражених районах.