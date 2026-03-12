Одеса може залишитися без питної води після атаки РФ

Маслянисті плями у Дністрі. Фото: Міністерство економіки

Після ракетно-дронової атаки РФ у водах Дністра зафіксували забруднення технічними маслами. Плями помітили на ділянках річки у Вінницькій області, а забруднення рухається вниз за течією. Через це українські служби почали перевіряти воду біля водозабору для Одеси. Саме Дністер є одним із головних джерел питної води для міста.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство економіки України.

Маслянисті плями

10 березня 2026 року після російської атаки у воді Дністра виявили плями технічних масел. Їх зафіксували поблизу села Лядова Яришівської громади у Могилів-Подільському районі Вінницької області. За попередніми даними, забруднення могло виникнути через витік ракетного палива після удару по енергетичній інфраструктурі біля Дністровської ГЕС у Чернівецькій області 7 березня. Речовини потрапили у воду та почали поширюватися вниз за течією. Сліди забруднення вже помітили і за межами України — у районі села Наславча в Молдові.

Щоб зрозуміти, чи дійде забруднення до нижньої частини річки, фахівці почали додатковий моніторинг. Лабораторія моніторингу вод Південного регіону відібрала проби у кількох точках:

біля питного водозабору Одеси,

у селі Маяки,

у Дністровському лимані.

Саме з Дністра Одеса отримує значну частину питної води. Тому екологи стежать, чи не дійде забруднення до цієї ділянки річки.

Забруднення води

Проби води взяли також у кількох населених пунктах Вінницької області. Під час обстеження фахівці побачили маслянисті плями на поверхні річки.

У Могилеві-Подільському помітили великі плями технічних масел.

Біля села Козлів на воді з’явилася тонка жирна плівка.

У районі села Нагоряни вона мала характерний "райдужний" відтінок і відчувався запах пального.

Саме там зафіксували перевищення допустимої концентрації у 2,5 раза — 0,127 мг/дм³ при нормі 0,05 мг/дм³.

Після виявлення проблеми відбулися засідання комісій з питань техногенно-екологічної безпеки у Вінницькій та Одеській областях. Служби готують заходи, щоб локалізувати забруднення. Рятувальники планують встановлювати бонові загородження на воді та використовувати сорбенти, які збирають маслянисті речовини..Україна також офіційно повідомила Молдову про ситуацію. 12 березня відбулося позачергове засідання Дністровської комісії, де узгодили спільні дії для стримування забруднення.

Чому ситуація небезпечна

Дністер є одним із ключових джерел води для двох великих міст — Одеси та Кишинева. Потрапляння технічних масел у річку може серйозно вплинути на водні екосистеми. Масляниста плівка перекриває доступ кисню та світла у воду. Через це можуть гинути риби, мікроорганізми та інші мешканці річки.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що у Миколаєві досі немає питної води у кранах містян. Роботи над новим водогоном тривають і вже вийшли на завершальний етап. Його перевага полягає в тому, що вода до міста подаватиметься з декількох напрямків, а не з одного, як це було раніше.

Також ми писали, що на п'ятий рік повномасштабного вторгнення Київводоканал досі не має резервного електроживлення для насосів. Це створює потенційні ризики для житлової інфраструктури Києва.