После ударов РФ в Одессе может начаться дефицит воды

Маслянистые пятна в Днестре. Фото: Министерство экономики

После ракетно-дроновой атаки РФ в водах Днестра обнаружили загрязнение техническими маслами. Пятна зафиксировали на участках реки в Винницкой области, и загрязнение распространяется вниз по течению. В связи с этим украинские службы начали проверку воды возле одесского водозабора — ведь именно Днестр является одним из ключевых источников питьевой воды для города.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Реклама

Читайте также:

Маслянистые пятна

10 марта 2026 года после российской атаки в воде Днестра обнаружили пятна технических масел. Их зафиксировали вблизи села Лядова Ярышевской общины в Могилев-Подольском районе Винницкой области. По предварительным данным, загрязнение могло возникнуть из-за утечки ракетного топлива после удара по энергетической инфраструктуре возле Днестровской ГЭС в Черновицкой области 7 марта. Вещества попали в воду и начали распространяться вниз по течению. Следы загрязнения уже заметили и за пределами Украины — в районе села Наславча в Молдове.

Чтобы понять, дойдет ли загрязнение до нижней части реки, специалисты начали дополнительный мониторинг. Лаборатория мониторинга вод Южного региона отобрала пробы в нескольких точках:

возле питьевого водозабора Одессы,

в селе Маяки,

в Днестровском лимане.

Именно из Днестра Одесса получает значительную часть питьевой воды. Поэтому экологи следят, не дойдет ли загрязнение до этого участка реки.

Загрязнение воды

Пробы воды взяли также в нескольких населенных пунктах Винницкой области. При обследовании специалисты увидели маслянистые пятна на поверхности реки.

В Могилеве-Подольском заметили большие пятна технических масел.

Возле села Козлов на воде появилась тонкая жирная пленка.

В районе села Нагоряны она имела характерный "радужный" оттенок и чувствовался запах горючего.

Именно там зафиксировали превышение допустимой концентрации в 2,5 раза - 0,127 мг/дм³ при норме 0,05 мг/дм³.

После выявления проблемы состоялись заседания комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности в Винницкой и Одесской областях. Службы готовят меры, чтобы локализовать загрязнение. Спасатели планируют устанавливать боновые заграждения на воде и использовать сорбенты, которые собирают маслянистые вещества...Украина также официально уведомила Молдову о ситуации. 12 марта состоялось внеочередное заседание Днестровской комиссии, где согласовали совместные действия для сдерживания загрязнения.

Почему ситуация опасна

Днестр является одним из ключевых источников воды для двух крупных городов — Одессы и Кишинева. Попадание технических масел в реку может серьезно повлиять на водные экосистемы. Маслянистая пленка перекрывает доступ кислорода и света в воду. Из-за этого могут погибать рыбы, микроорганизмы и другие обитатели реки.

Напомним, мы сообщали о том, что в Николаеве до сих пор нет питьевой воды в кранах горожан. Работы над новым водопроводом продолжаются и уже вышли на завершающий этап. Его преимущество заключается в том, что вода в город будет подаваться с нескольких направлений, а не с одного, как это было раньше.

Также мы писали, что на пятый год полномасштабного вторжения Киевводоканал до сих пор не имеет резервного электропитания для насосов. Это создает потенциальные риски для жилой инфраструктуры Киева.