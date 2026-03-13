Забруднення Дністра в Молдові: армія та ЄС допомагають

Рятувальники встановлюють бонові загородження. Фото: молдавські ЗМІ

У Молдові активізували боротьбу із забрудненням річки Дністер. Забруднена вода загрожує не лише місцевим населеним пунктам, а й може потрапити до України — Дністер постачає питну воду для Одеси та області. Уряди країни та армія залучили спецтехніку, лабораторії та оперативні групи. Також введено тимчасову заборону на риболовлю в уражених районах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на молдавські ЗМІ.

Допомога ЄС

Молдова активувала Механізм цивільного захисту ЄС, щоб отримати допомогу від європейських партнерів. Йдеться про спеціальне обладнання для збору та утримання нафтяних забруднень у воді і мобільні лабораторії для перевірки якості води. Прем’єр-міністр Олександр Мунтяну пояснив, що допомога потрібна для посилення можливостей Міністерства довкілля, Держагенції з надзвичайних ситуацій та інших служб, які моніторять та управляють ситуацією. Залучені також військові та спеціалізовані підрозділи Міністерства оборони.

Допомога армії

Національна армія Молдови направила військових, техніку та оперативні групи для підтримки місцевих і центральних органів влади. Військові розгорнули тимчасовий табір у Курешниці Сорокського району для управління кризою. Вони допомагають контролювати ситуацію у населених пунктах, що отримують воду з Дністра, і зменшувати шкоду для людей та довкілля. Якщо забруднення пошириться далі, воно може дістатися до України і вплинути на питну воду Одеси та Одеської області, що постачається з Дністра. Це робить ситуацію критичною для регіону.

Тимчасова заборона риболовлі

Через забруднення води Агентство з охорони довкілля ввело обмеження на риболовлю від Наславчі до Дубоссарського водосховища. Заборона діє з 13 березня по 1 квітня 2026 року для спортивного, любительського та рекреаційного рибальства. Порушників контролюватиме Інспекція з охорони довкілля, вони нестимуть відповідальність згідно із законом. Забруднення спричинене витоком приблизно 1,5 тонни технічних масел після атаки на Дністровську ГЕС в Україні.

Нагадаємо, ми повідомляи, що після ракетно-дронової атаки РФ у водах Дністра зафіксували забруднення технічними маслами. Плями помітили на ділянках річки у Вінницькій області, а забруднення рухається вниз за течією. Через це українські служби почали перевіряти воду біля водозабору для Одеси. Саме Дністер є одним із головних джерел питної води для міста.

