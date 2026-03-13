Молдова готовиться к последствиям загрязнения Днестра

Загрязнение Днестра, серьёзная опасность для Одессы
В Молдове активизировали борьбу с загрязнением реки Днестр. Загрязнённая вода представляет угрозу не только для местных населённых пунктов, но и может попасть в Украину, так как Днестр снабжает питьевой водой Одессу и Одесскую область. Правительство страны совместно с армией привлекло специальную технику, лаборатории и оперативные группы. Также в пострадавших районах введён временный запрет на рыбалку.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на молдавские СМИ.
Помощь ЕС
Молдова активировала Механизм гражданской защиты ЕС, чтобы получить помощь от европейских партнеров. Речь идет о специальном оборудовании для сбора и удержания нефтяных загрязнений в воде и мобильных лабораториях для проверки качества воды. Премьер-министр Александр Мунтяну объяснил, что помощь нужна для усиления возможностей Министерства окружающей среды, Госагентства по чрезвычайным ситуациям и других служб, которые мониторят и управляют ситуацией. Привлечены также военные и специализированные подразделения Министерства обороны.
Помощь армии
Национальная армия Молдовы направила военных, технику и оперативные группы для поддержки местных и центральных органов власти. Военные развернули временный лагерь в Курешнице Сорокского района для управления кризисом. Они помогают контролировать ситуацию в населенных пунктах, получающих воду из Днестра, и уменьшать вред для людей и окружающей среды. Если загрязнение распространится дальше, оно может добраться до Украины и повлиять на питьевую воду Одессы и Одесской области, поставляемую из Днестра. Это делает ситуацию критической для региона.
Временный запрет на рыбалку
Из-за загрязнения воды Агентство по охране окружающей среды ввело ограничения на рыбалку от Наславчи до Дубоссарского водохранилища. Запрет действует с 13 марта по 1 апреля 2026 года для спортивного, любительского и рекреационного рыболовства. Нарушителей будет контролировать Инспекция по охране окружающей среды, они будут нести ответственность по закону. Загрязнение вызвано утечкой примерно 1,5 тонны технических масел после атаки на Днестровскую ГЭС в Украине.
Напомним, мы сообщали, что после ракетно-дроновой атаки РФ в водах Днестра зафиксировали загрязнение техническими маслами. Пятна заметили на участках реки в Винницкой области, а загрязнение движется вниз по течению. Поэтому украинские службы начали проверять воду возле водозабора для Одессы. Именно Днестр является одним из главных источников питьевой воды для города.
